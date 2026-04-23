Gabriel Milito pone un límite al Vasco Aguirre por jugadores de Chivas que irán al Mundial

Esta noche Chivas se juega puntos clave ante Necaxa, pero una decisión en la alineación robó reflectores: Gabriel Milito mandó a la banca a Raúl “Tala” Rangel y puso de titular a Óscar Whalley, en un movimiento que apunta directo a la conversación con Javier Aguirre y la Selección Mexicana.

Chivas busca el liderato en Aguascalientes

El Guadalajara enfrenta este compromiso con la necesidad de sumar para comenzar a asegurar el liderato del Clausura 2026. El duelo ante Necaxa, disputado en Aguascalientes, aparece como uno de los partidos más importantes de la jornada para el Rebaño Sagrado.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, la atención se centró en la portería rojiblanca. La decisión de Gabriel Milito de enviar como titular a Óscar Whalley sorprendió, especialmente por el momento que vive Raúl Rangel, uno de los nombres considerados para la Copa del Mundo 2026 con México.

Javier Aguirre quiere ritmo para Tala Rangel

Durante el fin de semana, el periodista César Huerta, reveló que el entorno de la Selección Mexicana deseaba que Tala Rangel mantuviera actividad constante. Según lo compartido en su canal de YouTube, Javier Aguirre buscaría que el arquero llegara con ritmo futbolístico al proceso mundialista.

“Javier Aguirre no quiere que Tala deje de parar para que no pierda ritmo”, explicó el comunicador.

EFE/ARCHIVO

La información abrió especulaciones sobre una posible petición especial del cuerpo técnico del Tri hacia Chivas. Esto cobraba mayor fuerza debido a que Amaury Vergara, presidente del club, habría mostrado disposición para apoyar al combinado nacional, incluso cediendo jugadores durante plena Liguilla del Clausura 2026.

Gabriel Milito toma su propia decisión

Si existía presión externa o sugerencias desde la Selección, la respuesta de Milito pareció clara en la cancha.

El técnico argentino decidió alinear a Óscar Whalley frente a Necaxa, y todo indica que también podría iniciar en el siguiente compromiso ante Tijuana.

El movimiento se interpreta como una señal interna de autoridad deportiva: las decisiones de alineación las toma el entrenador rojiblanco y la prioridad inmediata es Chivas, no la preparación de otro equipo.

En el futbol profesional, este tipo de decisiones suelen enviar mensajes silenciosos, pero contundentes.

Hasta el momento no existe una explicación oficial detallada, pero el cambio puede responder a distintos factores:

Rotación por carga de partidos

Competencia interna en la portería

Decisión táctica para este cierre de torneo

Gestión física rumbo a Liguilla

Reafirmación del mando técnico de Milito

Lo cierto es que el movimiento llega en un momento sensible, cuando cada partido pesa tanto para el club como para la proyección mundialista de varios jugadores.

Chivas también piensa en la Liguilla

Además del cierre de fase regular, el Guadalajara ya observa un escenario complicado: posibles bajas por convocatorias de la Selección Mexicana. De acuerdo con información de Gibrán Araige, Chivas podría perder hasta cinco futbolistas durante la Liguilla.

Los nombres mencionados son:

Raúl Rangel

Roberto Alvarado

Richard Ledezma

Armando González

Brian Gutiérrez

Óscar Whalley entra al foco rojiblanco

La titularidad de Óscar Whalley también lo coloca nuevamente bajo los reflectores. El arquero recibe una oportunidad en un momento de máxima presión y con el equipo peleando posiciones altas. Su rendimiento podría abrir debate real sobre la portería en el cierre del torneo.

Aunque todo se resolverá en la cancha, la lectura alrededor del entorno rojiblanco es evidente: Gabriel Milito prioriza las necesidades de Chivas por encima de cualquier planificación externa. En un calendario saturado y con el Mundial 2026 acercándose, cada decisión en clubes grandes tendrá eco nacional.

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BB

