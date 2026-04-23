La destitución de Nicolás Larcamón impacta directamente el futuro de Cruz Azul en la Liga MX y sus aspiraciones. Conocer a su reemplazo es vital hoy, ya que la directiva busca un perfil de jerarquía para estabilizar el proyecto antes de planificar el próximo torneo.

Nicolás Larcamón dejó de ser el director técnico de Cruz Azul de manera oficial el pasado miércoles. La decisión definitiva se tomó apenas unas horas después del empate frente a Querétaro en el Estadio La Corregidora, marcando el fin de su ciclo laboral.

El rendimiento reciente del equipo tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup fue el detonante principal para esta determinación. La directiva consideró que los resultados obtenidos en los partidos no respaldaban la continuidad del proyecto trazado a principios de la temporada.

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Ante esta situación de urgencia, el director deportivo Iván Alonso comenzó de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador que cumpla con las exigencias del club. Los primeros contactos apuntan a dos figuras altamente reconocidas en el entorno del futbol mexicano para asumir la dirección.

El acercamiento inicial con Antonio Mohamed

Uno de los principales candidatos en la lista de la directiva es Antonio Mohamed. El experimentado entrenador argentino fue contactado recientemente por los directivos para conocer su disponibilidad real y su disposición de asumir el cargo en este momento de transición para la institución.

Sin embargo, la respuesta inicial de Mohamed fue pedir tiempo para analizar detenidamente la situación. Actualmente, el técnico dirige al Toluca, equipo con el que recientemente se coronó bicampeón del torneo local, lo que complica enormemente su salida inmediata hacia la Ciudad de México.

El contrato de Mohamed con el Toluca finaliza hasta el verano, pero cuenta con una opción legal de extensión por un año más. Por lo tanto, Cruz Azul tendría que esperar al menos hasta el próximo periodo de contrataciones para formalizar una oferta concreta.

La opción de Matías Almeyda y sus altas condiciones

El segundo nombre fuerte que se encuentra sobre la mesa es Matías Almeyda. El técnico sudamericano se encuentra libre tras su reciente paso por el Sevilla en La Liga de España, lo que en teoría facilita las negociaciones al no tener cláusulas de rescisión vigentes con otro club.

La directiva ya tuvo un primer acercamiento formal con el entorno de Almeyda, cuyo perfil agrada bastante por su experiencia previa y éxito comprobado en México. El principal obstáculo para concretar su llegada radica en el aspecto económico, ya que sus pretensiones salariales rondan los 5 millones de dólares anuales.

Mientras se define al nuevo entrenador de manera permanente, el equipo quedará bajo el mando de un cuerpo técnico interino. Un director técnico proveniente de la categoría Sub-19 asumirá la enorme responsabilidad de dirigir los entrenamientos de forma temporal para mantener el ritmo de trabajo.

Este director técnico interino estará acompañado por el exfutbolista de la institución Joel Huiqui. Ambos tendrán la compleja tarea de dirigir los próximos compromisos del equipo en el cierre de la fase regular del torneo, buscando asegurar la mejor posición posible en la clasificación general.

El rechazo definitivo a Robert Dante Siboldi

Durante las intensas reuniones de evaluación en las oficinas del club, también se mencionó el nombre de Robert Dante Siboldi. El entrenador uruguayo conoce perfectamente la institución y tuvo una etapa previa como director del primer equipo, pero su regreso fue descartado casi de inmediato.

El presidente del club, Víctor Velázquez, rechazó tajantemente esta posibilidad de reincorporación. La relación entre ambas partes quedó severamente fracturada tras la sorpresiva renuncia de Siboldi en diciembre de 2020, un episodio que dejó una marca negativa en la memoria de la actual administración.

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Con información de TV Azteca

BB

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

