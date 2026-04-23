César Ramos es acusado de provocar a jugador de León (VIDEO)

¿Te imaginas a un árbitro burlándose de jugadores en pleno partido? La Liga MX es nuevamente escenario de un escándalo. César Ramos Palazuelos fue captado en video en una aparente provocación hacia un futbolista del León, desatando la furia de los aficionados y reviviendo viejas polémicas.

El vibrante partido disputado entre el Club León y el Club América dejó mucho más que emociones desbordadas en la cancha del Estadio León, convirtiéndose en el tema principal de conversación.

Más allá del resultado definitivo que favoreció a las Águilas, el arbitraje se robó todos los reflectores de la jornada debido a una actitud inusual y sumamente cuestionable del juez central. El experimentado silbante mundialista César Arturo Ramos Palazuelos se encuentra actualmente en el centro de una intensa polémica mediática tras la difusión de un video que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes, que fueron ampliamente compartidas y comentadas en la plataforma X, se observa con claridad un tenso y prolongado intercambio de palabras en pleno terreno de juego.

¿Qué pasó exactamente entre César Ramos y el jugador de León?

Todo este altercado ocurrió durante la recta final del disputado encuentro, justo cuando los ánimos de ambos equipos ya estaban sumamente caldeados por las constantes y polémicas decisiones arbitrales. El reconocido periodista deportivo Pablo Ruiz fue el encargado de encender la mecha al compartir el revelador clip que rápidamente desató una ola de críticas en las redes sociales.

En el material audiovisual se aprecia claramente a Ramos Palazuelos dirigiéndose de forma retadora y directa al futbolista esmeralda Iván Moreno, quien lucía visiblemente desconcertado por la actitud del árbitro. Según los diversos reportes de la prensa, el árbitro mexicano habría lanzado comentarios provocadores al jugador, lo que desató de inmediato la molestia generalizada en el banquillo del equipo local.

La tensa situación escaló rápidamente en cuestión de segundos, culminando de manera abrupta con la expulsión directa de un miembro del “staff” técnico de La Fiera por reclamar airadamente.

Esto debería ser un escándalo! César Ramos provocando a @ivanjmf_17 al final del partido. La persona que se ve llegando de playera blanca después fue expulsado y encarado por el mismo Ramos Palazuelos. ¿De ese nivel es el mundialista ? Sabemos que León no es una plaza que le… pic.twitter.com/VDFcS6hq5l— Eugenio Martinez (@eugeniomv) April 22, 2026

La polémica del penal a favor del América que encendió los ánimos

El evidente enojo de los jugadores del León no fue una simple casualidad, ya que el desarrollo del partido estuvo marcado por decisiones sumamente cerradas que generaron mucha frustración. El punto de quiebre llegó al minuto 75, cuando Ramos Palazuelos decidió sancionar un penal a favor del América tras una minuciosa y prolongada revisión en las pantallas del VAR.

La controvertida infracción se señaló por una mano del defensor Ismael Díaz dentro del área, jugada que Alejandro Zendejas convirtió magistralmente en el gol del triunfo definitivo por 3-2. Aunque diversos expertos arbitrales señalan que la decisión fue estrictamente apegada al reglamento oficial de la FIFA, la frustración del conjunto esmeralda era más que evidente en el campo.

Fue precisamente en este complejo contexto de alta tensión deportiva donde se produjo el polémico careo que hoy tiene al silbante mundialista bajo la estricta lupa del escrutinio público.

Un historial de controversias que persigue al árbitro en la Liga MX

Para sorpresa de pocos, esta no es la primera vez que el comportamiento de César Ramos genera indignación y acalorados debates entre los seguidores del futbol profesional mexicano. En el pasado reciente, el silbante ya había sido duramente señalado por supuestamente burlarse del director técnico Miguel Herrera durante la gran final del torneo Apertura 2019.

Hasta el momento de redactar esta nota, la Comisión de Árbitros no ha emitido ningún comunicado oficial sobre una posible investigación o sanción disciplinaria para el experimentado silbante.

Sin embargo, la afición mexicana continúa presionando en plataformas digitales para que se investigue a fondo este tipo de actitudes que, aseguran, manchan irremediablemente el espectáculo deportivo.

Con información de Mazza Kimeris y EugenioMV vía X

BB

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor