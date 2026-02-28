Chivas tropieza en Toluca y pierde el liderato del torneo

El Club Deportivo Guadalajara sufrió un duro revés en su visita al Estadio Nemesio Diez, tras caer 2-0 frente a Toluca, resultado con el que también perdió el liderato del Clausura 2026. El conjunto rojiblanco quedó condicionado desde los primeros minutos por errores propios que marcaron el rumbo del encuentro y le impidieron desarrollar su juego habitual.

Un par de equivocaciones, dos goles en contra . Así es como se podría resumir el primer tiempo del Rebaño en la capital del Estado de México. Chivas comenzó entre imprecisiones y desaciertos muy puntuales que lo llevaron a remar contracorriente de manera tempranera.

Cuando apenas transcurría el primer minuto del encuentro, Richard Ledezma cometió una sujeción sobre Paulinho dentro del área chica. Tras la revisión en el VAR, el árbitro decretó la pena máxima a favor de los locales. Desde los once pasos, Jesús Gallardo asumió la responsabilidad y cobró con precisión, engañando a Raúl Rangel para abrir el marcador.

El gol cayó como balde con agua fría y el conjunto visitante no logró reaccionar de inmediato. Minutos más tarde, una mala salida del Rebaño, sumada a una recepción errónea de Roberto Alvarado, terminó por convertirse en el segundo tanto para los choriceros. La jugada tuvo un toque de calidad gracias a una lujosa asistencia de taquito de Paulinho, quien dejó el balón servido para que Jorge Díaz disparara de primera intención.

Y por si el mal inicio no fuera suficiente, Chivas también tuvo que lidiar con la salida de Luis Romo por lesión . El capitán había regresado al once inicial, luego de dos partidos ausente, precisamente, por una molestia muscular. Su lugar fue tomado por Brian Gutiérrez al 39.

Tras verse superados en todas sus líneas, los rojiblancos fueron de menos a más en el partido hasta quitarse la asfixiante presión de los escarlatas. E incluso, Armando “Hormiga” González marcó dos anotaciones, sin embargo, ambas se anularon por fuera de lugar.

Para la parte complementaria, Gabriel Militó apostó por un juego más agresivo, arriesgando con dos centros delanteros y dejando de lado la línea de cinco para meter a Hugo Camberos, intentando tener mayor fluidez al frente. No obstante, las modificaciones no le funcionaron.

Si bien, el Guadalajara generó varias llegadas de peligro, poco pudo hacer frente a la mejor defensiva de la campaña que registra dos anotaciones en ocho partidos. Por lo que, todos sus arribos quedaron solo en aproximaciones que resolvieron entre la zaga defensiva y el arquero Luis García.

Así fue como el Toluca empató en puntos a las Chivas y logró arrebatarle el primer puesto en la tabla general por tener mejor diferencia de goles . Ahora, los rojiblancos deberán superar este segundo tropiezo en el certamen, ya que su siguiente reto será el Clásico Tapatío ante el Atlas, juego que se disputará el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco a las 19:00 horas.

ALINEACIONES

TOLUCA

PORTERO

22. Luis García

DEFENSAS

20. Jesús Gallardo

(90+3’ 13. Luan Garcia)

6. Andrés Pereira

4. Bruno Méndez

2. Diego Barbosa

MEDIOS

29. Jorge Díaz

(71’ 11. Helinho)

14. Marcel Ruiz

(90+3’ 24. Fernando Arce)

5. Franco Romero

19. Santiago Simón

(46’ 25. Everardo López)

DELANTEROS

26. Paulinho

10. Jesús Angulo

(74’ 15. Pavel Pérez)

D.T. Antonio Mohamed

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

37. Richard Ledezma

(46’ 26. Hugo Camberos)

23. Daniel Aguirre

19. Diego Campillo

2. José Castillo

(46’ 226. Santiago Sandoval)

5. Bryan González

MEDIOS

7. Luis Romo

(39’ 11. Brian Gutiérrez)

28. Rubén González

DELANTEROS

10. Efraín Álvarez

(46’ 20. Ángel Sepúlveda)

25. Roberto Alvarado

34. Armando González

(59’ 17. Ricardo Marín)

D.T. Gabriel Milito

SV