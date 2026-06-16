La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 16 de junio con una intensa jornada de partidos que marcará el debut de varias selecciones en la fase de grupos. Con los primeros puntos en disputa, los equipos buscarán dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda en un torneo donde cada resultado puede resultar determinante. Los encuentros podrán seguirse a través de distintas opciones de transmisión, tanto en televisión como en plataformas digitales, y aquí te decimos dónde.

La jornada estará encabezada por la presentación de dos de las selecciones más poderosas del certamen. Francia, vigente subcampeona del mundo, enfrentará a Senegal en uno de los compromisos más atractivos del Grupo I, mientras que Argentina iniciará la defensa de su corona ante Argelia dentro del Grupo J. Además, países como Noruega, Irak, Austria y Jordania también entrarán en escena. Consulta los horarios completos y dónde ver en vivo cada uno de los partidos programados para este martes 16 de junio del Mundial 2026.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Martes, 16 de junio

Francia vs Senegal

Sede: Estadio Nueva York / Nueva Jersey

Estadio Nueva York / Nueva Jersey Hora: 13:00

13:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Irak vs Noruega

Sede: Estadio Boston

Estadio Boston Hora: 16:00

16:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Argentina vs Argelia

Sede: Estadio Kansas City

Estadio Kansas City Hora: 19:00

19:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Austria vs Jordania

Sede: Estadio Bahía de San Francisco

Estadio Bahía de San Francisco Hora: 22:00

22:00 Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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