Túnez ya tiene nuevo entrenador: quién es Hervé Renard, el héroe de Arabia Saudita en Qatar 2022

El francés Hervé Renard fue elegido por la Federación Tunecina para asumir la dirección técnica de la Selección de Túnez para continuar su participación en el Mundial 2026, en sustitución del marroquí Sabri Lamouchi. El acuerdo respeta las condiciones económicas del contrato anterior y establece que, al finalizar el torneo, se negociará una posible extensión a largo plazo basada en los resultados obtenidos.

La vacante en el banquillo se generó tras una serie de resultados adversos que culminaron en el cese fulminante de Lamouchi. El técnico marroquí había asumido el cargo apenas en enero de este año, pero su gestión perdió respaldo tras caer por 5-0 ante Bélgica en el último amistoso de preparación. El punto de quiebre definitivo ocurrió en el debut del Mundial 2026, donde el conjunto africano perdió 5-1 frente a Suecia. Ante la mala imagen mostrada en el campo, la directiva optó por la destitución inmediata para intentar recomponer el rumbo en la fase de grupos.

Renard, de 57 años, se encontraba sin equipo desde abril, cuando finalizó su vínculo con la selección de Arabia Saudita. El entrenador había logrado clasificar al conjunto asiático para esta justa mundialista, pero decidió dar un paso al costado antes del torneo. Ahora, viajará a Monterrey para integrarse a la concentración tunecina y dirigir su primera sesión de entrenamiento de cara al segundo compromiso del certamen, contra Japón, que sorprendió al empatar con los Países Bajos.

Túnez cayó 5-1 ante Suecia en su debut en la Copa del Mundo 2026. SUN/C. Mejía

Hervé tendrá su tercer Mundial consecutivo

El técnico cuenta con un amplio recorrido en el futbol africano, donde ha dirigido a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos. A nivel de clubes, pasó por el USM Alger, Sochaux y Lille, además de comandar a la selección femenina de Francia entre 2023 y 2024. Curiosamente, esta es la segunda vez que releva a Lamouchi; en 2014, Renard llegó al banquillo de Costa de Marfil justo después de que el marroquí presentara su dimisión.

Esta será la tercera ocasión que Hervé dirija en una Copa del Mundo. Su primera experiencia fue en Rusia 2018 con Marruecos, equipo que finalizó en la última posición del Grupo B tras perder por 1-0 ante Irán y Portugal, y empatar 2-2 frente a España. Cuatro años después, en Qatar 2022, lideró a Arabia Saudita en la victoria por 2-1 sobre Argentina, aunque derrotas posteriores ante Polonia (2-0) y México (2-1) los dejaron fuera en la primera ronda.

El principal reto de Renard será estabilizar a la Selección de Túnez para su partido de este sábado contra Japón en el Estadio BBVA, un duelo vital para mantener opciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.