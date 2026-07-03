Francia piensa en despertar a Paraguay de su sueño mundialista

Didier Deschamps ha construido una bestia futbolística a punta de talento individual, una máquina en la que todos los engranes parecen encajar a la perfección y que de momento no ha habido alguien que le pueda poner un alto en la Copa del Mundo, y Paraguay parece la siguiente víctima de Francia en los Octavos de Final que jugarán en Filadelfia, una reedición en la misma fase que en 1998, cuando ganaron los europeos en casa.

Una de las historias del Mundial ha tenido a Kylian Mbappé como protagonista, quien en su tercera edición ya llegó a los 18 goles, superó a Miroslav Klose y se mantiene a la caza del récord que ahora posee Lionel Messi. Ya marcó en seis ocasiones en tres partidos este verano y no tiene ninguna intención de parar.

Las armas de Francia

En la poderosa ofensiva francesa, la más goleadora hasta el momento con 13 goles a favor , también están los nombres del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, con cuatro goles (un hat-trick incluido); Bradley Barcola con otro par, y Desiré Doué aportando uno más, en tanto que Michael Olise, que con cinco asistencias es el mejor repartidor en lo que va del certamen, se ha convertido en la gasolina que hace funcionar el motor.

Antes de medirse con Marruecos o Canadá en la siguiente ronda, el conjunto galo no puede pensar en ese partido desde ahora. Alemania subestimó a los sudamericanos y terminó pagando con la eliminación en la tanda de penales, en la que incluso tuvieron que venir de atrás en el marcador para mandar la definición a la muerte súbita, donde recibieron la estocada final.

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La sorpresa sudamericana: Paraguay

El equipo de Gustavo Alfaro ha venido de menos a más en la justa. Su presentación contra Estados Unidos dejó mucho que desear y puso en serias dudas el funcionamiento y participación del equipo; sin embargo, las dejaron atrás: vencieron a Turquía y empataron con Australia para ser uno de los suertudos terceros lugares. Llegaron al duelo con Alemania con la etiqueta de estar eliminados, pero la fuerza guaraní se impuso a la disciplina germana.

Paraguay demostró valentía para resistir ante un gigante del futbol y serán necesarios 90 minutos, por lo menos, de una ejecución perfecta del planteamiento valiente que hicieron ante los tetracampeones, con espacios cerrados y dificultando los avances ofensivos del rival para tratar de extender el partido media hora más y llevarlo a la definición desde los once pasos.

Repetir la misión no será sencillo ante un equipo con más variantes ofensivas, que juega libre en el último tercio de la cancha; en cualquier momento pueden frotar la lámpara y sacar al genio para desequilibrar por completo a la defensa, sabe hacer daño desde todos los frentes de ataque y en el banquillo cuenta con más respuestas a los problemas que les pueden ocasionar los guaraníes.

Francia es el claro favorito para este compromiso; sin embargo, Paraguay no les pondrá una alfombra roja para que lleguen a los Cuartos de Final, al contrario, harán lo posible por arruinar ese sueño y convertirse en un auténtico "matagigantes" en una Copa Mundial en la que las sorpresas han estado a la orden del día .

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FF