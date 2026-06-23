La segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026 presenta un partido entre Panamá y Croacia. Después de iniciar el torneo con derrotas, ambos equipos afrontan este compromiso con la obligación de estrenar su cuenta y no alejarse del pase a la siguiente fase.

El partido se jugará este martes 23 de junio en el Estadio Toronto y tendrá un peso importante en las aspiraciones de ambas selecciones dentro de la fase de grupos. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario del encuentro y las opciones de transmisión para seguirlo en vivo.

¿Cómo llegan Panamá y Croacia?

Panamá y Croacia afrontarán este compromiso con la obligación de conseguir una victoria, luego de haber iniciado su participación en la Copa del Mundo 2026 sin unidades. Las dos selecciones se encuentran en la parte baja del Grupo L y saben que un nuevo resultado adverso podría comprometer seriamente sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La Selección de Panamá se ubica en la tercera posición del sector después de perder por la mínima diferencia en su presentación. El equipo canalero no logró marcar y recibió un gol, situación que lo mantiene con una diferencia de goles de -1.

Por su parte, Croacia se ubica en el último lugar del grupo tras caer en su debut. El conjunto europeo recibió cuatro anotaciones y logró marcar en dos ocasiones, por lo que registra una diferencia de goles de -2. Este panorama aumenta la presión sobre ambas selecciones, ya que Inglaterra y Ghana encabezan el sector con tres unidades cada una.

Dónde ver EN VIVO el partido Panamá vs Croacia del Mundial 2026

El partido entre Panamá y Croacia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, se jugará este martes 23 de junio en el Estadio Toronto. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

En México, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de streaming. Estas son las opciones de transmisión disponibles para no perder detalle del compromiso.

Fecha y hora: Martes 23 de junio, 17:00 horas

Martes 23 de junio, 17:00 horas Estadio: Estadio Toronto, Toronto, Canadá

Estadio Toronto, Toronto, Canadá Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Panamá y Croacia afrontan un partido de gran importancia dentro del Grupo L, en una jornada que podría comenzar a definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo. Con cada punto siendo determinante en la fase de grupos, los dos equipos buscarán imponer condiciones y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a la siguiente ronda.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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