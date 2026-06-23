La actividad de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 23 de junio con un atractivo enfrentamiento entre Inglaterra y Ghana. Ambas selecciones comenzaron el torneo con una victoria y ahora buscarán dar un paso importante hacia la siguiente ronda en un duelo que pondrá en juego la cima del Grupo L.

El encuentro se disputará en el Estadio Boston, escenario donde estará en juego buena parte de las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del certamen. Para que no te lo pierdas, te compartimos el horario, la transmisión y todos los detalles para seguir este compromiso en vivo.

¿Cómo llegan Inglaterra y Ghana?

Inglaterra se presenta a este encuentro como líder del Grupo L gracias a una mejor diferencia de goles. El conjunto europeo suma tres puntos después de imponerse en su debut con cuatro anotaciones a favor y dos en contra, resultados que le permiten registrar un balance de +2.

Por su parte, Ghana también comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026. La selección africana ocupa la segunda posición del sector con tres unidades y una diferencia de goles de +1, luego de ganar su primer compromiso con una anotación a favor y sin recibir goles.

Mientras tanto, Panamá y Croacia permanecen sin puntos tras sus derrotas en la jornada inaugural. Este panorama convierte el choque entre ingleses y ghaneses en una oportunidad para tomar ventaja en la clasificación y quedar muy cerca de asegurar un boleto a la siguiente ronda.

Dónde ver EN VIVO el partido Inglaterra vs Ghana del Mundial 2026

El duelo entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la actividad del Grupo L de la Copa Mundial 2026, se disputará este martes 23 de junio de 2026. El balón rodará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Boston.

Para los aficionados en México, la transmisión de este partido estará disponible mediante streaming, por lo que podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de la plataforma ViX Premium, pero con Pase Mundial.

Fecha y hora: Martes 23 de junio, 14:00 horas

Martes 23 de junio, 14:00 horas Estadio: Estadio Boston

Estadio Boston Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Inglaterra y Ghana afrontan un partido de gran importancia dentro del Grupo L, en una jornada que podría comenzar a definir al líder del sector. Con ambos equipos igualados en puntos y con la clasificación en juego, el resultado de este encuentro puede resultar decisivo en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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