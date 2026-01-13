FOX adquiere derechos de transmisión del Necaxa y anuncia nuevos comentaristas

FOX Latinoamérica anunció la adquisición de dos nuevas propiedades de la Liga MX: Tigres UANL Femenil y los Rayos del Necaxa. Según el comunicado oficial, la audiencia también disfrutará de la incorporación de nuevo talento a sus producciones originales de debate y análisis.Tras el anuncio de la adquisición de los derechos de transmisión del Club Necaxa a partir del Torneo Apertura en julio de 2026, Luis Maldonado, Director de Programación y Mercadotecnia de FOX Latinoamérica en México, afirmó que esto "fortalecerá nuestro paquete de derechos de la Liga MX y la Liga MX Femenil en el país”.Con la incorporación de Necaxa, FOX incrementará su oferta en julio a un total de 10 equipos de la Liga MX y 12 equipos de la Liga MX Femenil, además de la cobertura de seis clubes de la Liga MX que participan en la Copa de Campeones de la Concacaf: América, Cruz Azul, Monterrey, Pumas, Tigres y Toluca.FOX, además, fortaleció su plantilla de talento deportivo con la incorporación de Rubén Rodríguez, Daniel “El Ruso” Brailovsky y Rafael Márquez Lugo. “La experiencia de nuestro nuevo talento, que se integra a una plantilla de más de 80 personalidades deportivas, nos ayudará a mantener una programación fresca, distintiva y dinámica”, señaló Luis Rodrigo Gómez, director de Producción y Operaciones de FOX Latinoamérica en México.Rubén Rodríguez, dijo el director, es una de las principales fuentes de información sobre la Selección Nacional de México y una voz clave durante este año mundialista; mientras que "El Ruso" Brailovsky, además de ser un ícono para la afición del Club América, cuenta con una fuerte personalidad que impulsará el debate deportivo en toda nuestra programación; y Rafa contribuiría a complementar y fortalecer el análisis futbolístico nacional e internacional.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF