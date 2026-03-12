Carlos Alcaraz avanza a cuartos de final en Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó a los cuartos de final del Indian Wells Masters tras derrotar con autoridad al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2). El número uno del mundo necesitó apenas una hora y treinta minutos para imponerse en un encuentro en el que mostró un nivel muy superior, especialmente en el primer set.

Desde el inicio, Alcaraz dominó el partido. Ruud cedió sus dos primeros juegos al saque, lo que permitió al español tomar rápidamente una ventaja de 4-0. Con un tenis agresivo y variado, el murciano logró tres ‘breaks’ en el primer parcial y cerró la manga por 6-1, dejando claro su control sobre el encuentro.

Durante el partido, Alcaraz exhibió su amplio repertorio técnico con voleas, globos y golpes de gran calidad que dejaron sin respuesta a su rival. Además, firmó un impresionante inicio con el servicio: ganó el 100 % de sus primeros 24 puntos con el primer saque, una estadística que evidenció su dominio.

En el segundo set, Ruud mejoró su rendimiento y logró mantener sus turnos de servicio, equilibrando el marcador hasta forzar el ‘tie-break’. Sin embargo, el noruego nunca consiguió generar peligro al resto y no dispuso de ninguna bola de ‘break’ en todo el partido. En el desempate, Alcaraz volvió a mostrar su superioridad y lo resolvió con claridad para sellar la victoria.

El español terminó el encuentro con estadísticas contundentes: 88 % de puntos ganados con el primer saque, 33 golpes ganadores y solo 18 errores no forzados. Con este triunfo, amplió su balance directo frente a Ruud a 6-1.

Además, el tenista suma su decimoquinta victoria consecutiva en 2026 y mantiene un inicio de temporada perfecto (15-0), tras haber ganado el US Open y el torneo ATP 500 de Doha.

En cuartos de final, Alcaraz se enfrentará al británico Cameron Norrie, mientras que en su lado del cuadro también avanzan Novak Djokovic y Daniil Medvedev, posibles rivales en una eventual semifinal.