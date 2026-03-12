La Selección de República Dominicana se impuso por 7-5 a la de Venezuela, ganó el grupo D tras el partido disputado en el LoanDepot Park de Miami y mandó a Venezuela a jugar contra Japón en los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol.

Los quisqueyanos, dirigidos por Albert Pujols, garantizaron una primera posición de la serie que les da derecho a enfrentar a Corea del Sur mañana en el mismo escenario floridano, mientras que los vinotintos enfrentarán a Shohei Ohtani y compañía al día siguiente.

En la parte alta de la primera entrada, Juan Soto disparó un jonrón ante lanzamiento del pitcher venezolano Eduardo Rodríguez que remolcó otra carrera de Ketel Marte, lo que puso el marcador con un 2-0 inicial para los de Pujols.

Los venezolanos, orientados por Ómar López, descontaron en la baja del mismo inning por intermedio de un batazo sencillo de Willson Contreras al jardín derecho que aprovechó Maikel García para llegar al plato.

La alta de la tercera fue muy buena para los de la tierra del merengue y la bachata ya que entraron dos carreras más: el 3-1 gracias a un vuelacercas de Marte, acompañado de otro de Vladimir Guerrero Jr. para el 4-1.

En la baja de la tercera Venezuela descontó en par de ocasiones. La primera a través de Ronald Acuña Jr. tras un hit de Maikel García para el 4-2, y la segunda por anotación del mismo García luego de un bateo de Luis Arráez.

Pero en la alta de la cuarta Fernando Tatis Jr. tenía algo que decir y lo dijo con un jonrón que empujó también a Austin Wells y a Geraldo Perdomo para el 7-3 en el tablero.

Recién sería hasta la baja de la novena que Venezuela vendría a poner algo de suspenso al final del partido. Jackson Chourio llegó a home plate tras batazo de Arráez y Acuña Jr. tomó ventaja de una serie de errores dominicanos para consignar el 7-5.