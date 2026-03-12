Canadá venció por 7-2 a Cuba, a la que eliminó de la VI edición del Clásico Mundial de Beisbol, y se clasificó por primera vez a los cuartos de final del torneo, además, terminó líder del grupo A por delante de Puerto Rico.

La novena puertorriqueña, con marca de tres juegos ganados y una derrota, aunque ya estaba clasificada con antelación a la próxima fase del certamen, quedó segunda en dicha zona.

Con el triunfo ante Cuba, Canadá jugará este sábado en Houston por los cuartos de final contra el segundo clasificado del grupo B.

Cuba, por su parte, se despide en primera fase luego de jugar las semifinales en la edición de 2023, con marca de 2-2, por detrás de Puerto Rico y de una Canadá que aprovechó un ataque oportuno y un picheo sólido para controlar el juego desde la mitad del encuentro.

Los canadienses, dirigidos por el mánager Ernie Whitt, avanzaron a la fase de cuartos de final con marca de 3-1 y superaron a Puerto Rico en el liderato del grupo A por mayor número de carreras anotadas, 21, contra 10 encajadas, mientras los locales terminaron con un balance de 15-7.