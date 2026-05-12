Florentino Pérez: ¿Cuántos años tiene el polémico Presidente del Real Madrid?

Con más de una década al frente del club más ganador de Europa, Florentino Pérez se ha convertido en una de las figuras más influyentes —y polémicas— del futbol mundial. Empresario, ingeniero y dirigente deportivo, su gestión en el Real Madrid ha estado marcada por fichajes históricos, títulos internacionales y decisiones que han dividido opiniones entre aficionados y expertos.

¿Cuál es la edad de Florentino Pérez?

Nacido el 8 de marzo de 1947 en Madrid, España, Florentino Pérez tiene actualmente 79 años. A pesar de su edad, el dirigente continúa siendo una figura clave dentro del futbol europeo, manteniéndose vigente tanto por sus éxitos administrativos como por las controversias que han rodeado su mandato, desde la era de los “Galácticos” hasta el proyecto de la Superliga Europea.

En medio de la crisis que atraviesa actualmente el Real Madrid, su presidente Florentino Pérez brindó una acalorada conferencia de prensa en la que apuntó directamente a una periodista de la cadena ABC.

¿Cuáles fueron las polémicas palabras de Florentino Pérez?

“En ABC escribe una mujer que no sé si sabe de futbol” pronunció el dueño del conjunto merengue en medio de un cruce de palabras con los medios de comunicación. La frase, que fue ampliamente repudiada por su sesgo machista, recibió una inmediata respuesta de la aludida.

¿Quién es la periodista aludida por Florentino Pérez?

La periodista nombrada de manera indirecta por Florentino Pérez es María José Fuenteálamo, columnista del diario ABC en el que escribió un artículo titulado: “El Real Madrid y la sordera del perdedor”.

La profesional en medios de comunicación hizo un pronunciamiento inmediato: “Yo soy esa mujer de la que habla Florentino Pérez. Yo no hablo de futbol en mi columna. Hablo de lo que el Real Madrid, como institución histórica, representa para la sociedad. De sus colores y de su deportividad.” partió diciendo.

“Porque soy madre y sé a qué juegan los niños y quiénes son sus ídolos y cómo hay que cuidar los referentes. Porque soy, además, vecina del barrio del estadio. Sí, estimado presidente, todo eso soy yo. Una mujer, ¿qué más dará lo que sepa de futbol?, si sabe del daño que hace fuera lo que pasa dentro del Santiago Bernabéu. Porque esto no va de solo futbol. Y ahora soy yo la que duda si es usted el que no lo sabe”, declaró Fuenteálamo en directa referencia a Florentino Pérez.

CA