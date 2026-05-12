En un día clave para el futbol nacional, la Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México ha revelado la lista de 55 jugadores inscritos ante la FIFA para la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, más allá de las figuras consolidadas, el foco se ha posado sobre Jairo Torres e Isaías Violante , quienes han sido integrados al grupo bajo el rol fundamental de sparrings.

Aunque estos dos elementos forman parte de la convocatoria extendida de 55 nombres entregada hoy, su misión principal no es el corte definitivo de 26, sino servir de apoyo táctico y foguearse con la élite. No obstante, el inicio de esta experiencia ha sido dispar para ambos jóvenes talentos.

La Selección Nacional de México informó mediante un comunicado oficial que Jairo Torres, futbolista del Club FC Juárez, no podrá iniciar las sesiones de entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros. El jugador sufrió una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, situación que lo obligará a realizar trabajos de rehabilitación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Según el reporte médico, Torres permanecerá bajo cuidados especializados hasta el próximo 21 de mayo, buscando recuperar la forma física antes de concluir el proceso de preparación.

Por su parte, la nota positiva la aporta Isaías Violante. El jugador del Club América ha sido convocado para incorporarse a partir de mañana a la concentración en el CAR. Violante se perfila como una de las piezas clave en los trabajos de intensidad que el cuerpo técnico nacional busca implementar para preparar a los seleccionados que sí disputarán el torneo.

La inclusión de Torres y Violante en la prelista de 55 subraya la importancia de la nueva generación . Aunque su participación no se extenderá a la lista definitiva de 26 jugadores, su presencia en el CAR es vital para elevar el nivel competitivo del grupo que buscará hacer historia en el Mundial de casa.

SV