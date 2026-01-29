El duelo entre Pumas y Santos se jugará este viernes dentro de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En esta nota te contamos a qué hora comienza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Pumas vs Santos: Así llegan los equipos a la J4 del Clausura 2026

Este viernes se vivirá un partido de alta exigencia en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas buscará mantener su condición de invicto como local. El conjunto universitario se ubica en la sexta posición de la tabla general con cinco puntos, luego de empatar ante León en la J3, resultado que marcó el estreno de Juninho al frente del equipo.

Del otro lado, Santos llega motivado tras rescatar un empate 2-2 frente a Juárez en la fecha anterior. El conjunto de la Comarca Lagunera comenzó el torneo con dificultades, pero ese punto le permitió tomar impulso y alimentar la expectativa de alejarse de la parte baja de la clasificación. Para los dirigidos por Francisco Rodríguez, el compromiso en Ciudad Universitaria representa una oportunidad para dar un golpe de autoridad y romper el invicto felino en casa.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Santos de la J4 - Liga MX

Este viernes 30 de enero, Pumas recibirá a Santos en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México, por la J4 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse EN VIVO a través de streaming.

Fecha y hora: Viernes 30 de enero, 21:00 horas

Viernes 30 de enero, 21:00 horas Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium

