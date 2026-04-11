El pelotero estadounidense Justin Turner llegó a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) de la mano de los Toros de Tijuana para la temporada 2026, en lo que fue un auténtico bombazo dentro del circuito veraniego.

La incorporación del pelotero, de 41 años de edad, coloca a los Toros como uno de los equipos que podrían ser de los favoritos del campeonato de la LMB que está por comenzar, al sumar a un jugador con amplia experiencia en Grandes Ligas.

¿Cómo se oficializó la llegada de Justin Turner a los Toros de Tijuana?

A través de su cuenta de Instagram, los Toros de Tijuana publicaron una foto y un video para confirmar el fichaje del pelotero, conocido como "Barba Roja".

"¡ES OFICIAL! Esta mañana, Justin Turner se convirtió en Toro de Tijuana. Un pelotero que lo deja todo en el terreno para una afición que lo entrega todo en las gradas. Bienvenido a tu casa" , se lee en el post publicado por Toros en su cuenta oficial de Instagram.

La noticia, claro, desató la locura entre los fans del beisbol que ahora se mueren de ganas de ver a un campeón mundial en la LMB, ¿pero quién es Justin Turner y qué carrera tiene en las Grandes Ligas?

¿Quién es Justin Turner, el ícono de los Dodgers que llega a la LMB?

Justin Turner cuenta con una trayectoria de 17 temporadas en el beisbol de Estados Unidos, donde defendió las camisolas de organizaciones como Mariners, Mets, Dodgers, Cubs, Red Sox, Blue Jays y Orioles.

Su etapa más destacada ocurrió con Los Ángeles Dodgers entre 2014 y 2022, periodo en el que se convirtió en pieza clave del equipo y levantó la Serie Mundial en 2020.

El infielder, capaz de desempeñarse a la defensiva como inicialista y antesalista, también presume dos selecciones al Juego de Estrellas, en 2017 y 2021, además de haber sido nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017.

En números, Turner posee una marca de por vida en las Grandes Ligas de .283, con mil 617 imparables, 354 dobles, 201 cuadrangulares y 832 carreras producidas.

Con información de El Universal

JM