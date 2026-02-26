FIFA reitera plena confianza en México rumbo al Mundial 2026

La FIFA reiteró este jueves su plena confianza en México como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que su presidente, Gianni Infantino, informara que sostuvo una “excelente y productiva conversación” con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.Infantino aseguró que el organismo espera que México organice todos los partidos programados en su territorio y subrayó que el torneo será el más “inclusivo y grandioso” en la historia. Además, reiteró la confianza absoluta en el país anfitrión, en medio del contexto reciente de violencia registrado en diversas entidades. Previamente, durante su conferencia matutina, la mandataria agradeció públicamente el respaldo del dirigente del futbol mundial y destacó que su equipo ha mantenido comunicación constante con la FIFA para explicar la situación en el país tras los hechos violentos del fin de semana, ocurridos luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG).Sheinbaum señaló que Infantino ya había descartado cualquier modificación en las sedes del Mundial, evento que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, y celebró que el organismo haya confirmado que “no hay ningún cambio”.Por su parte, Claudia Sheinbaum también informó que sostuvo la llamada telefónica con el titular de la FIFA, en la que -aseguró- se confirmó la confianza en México.A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que ambas partes coincidieron en seguir trabajando "como hasta ahora" para garantizar el éxito del torneo internacional."Confirmamos la confianza en el país", destacó la presidenta, al subrayar que continúan los preparativos rumbo a la justa mundialista de 2026. SV