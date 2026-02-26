Armando González rompió la sequía goleadora de Chivas con la Selección Mexicana

Después de nueve años sin que un centro delantero de Chivas anotara con la Selección Mexicana, Armando González puso fin a la racha y se convirtió en la figura del amistoso frente a Islandia al marcar su primer gol con el Tricolor . Su anotación no solo se celebró por el marcador, sino por lo que representa para la historia reciente del club y su consolidación como delantero de nivel internacional.

El goleador rojiblanco brilló durante el encuentro y demostró que su capacidad para definir frente al arco trasciende el nivel local. Con este gol, González reafirmó su posición como uno de los delanteros más importantes del futbol mexicano y envía un mensaje de que los delanteros de Chivas pueden dejar huella también en la Selección Mexicana.

Históricamente, los centros delanteros del Rebaño Sagrado han enfrentado dificultades para marcar con la Selección . Durante años, la falta de anotaciones reflejaba la carencia de atacantes letales en el club, y la sequía parecía un obstáculo difícil de superar. La anotación de González cambió esa narrativa.

En la última década, Guadalajara ha contado con 13 centros delanteros: Alan Pulido, José Juan Macías, Javier Hernández, Ronaldo Cisneros, Guillermo Madrigal, Daniel Ríos, Santiago Ormeño, Ricardo Marín, Armando González, Oribe Peralta, Jesús Godínez, Ángel Zaldívar y Ángel Sepúlveda. De todos ellos, solo Zaldívar, Sepúlveda, Macías y Pulido fueron convocados al Tricolor, y únicamente Pulido logró marcar gol como jugador de Chivas.

El último centro delantero rojiblanco en anotar con la Selección Mexicana fue Alan Pulido en 2017 , curiosamente también frente a Islandia, cuando el equipo nacional estaba dirigido por Juan Carlos Osorio. Esta coincidencia subraya la relevancia del gol de González y la importancia de que Chivas vuelva a aportar delanteros que dejen huella a nivel internacional.

SV