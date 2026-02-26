Atlas busca consolidarse frente a un necesitado FC Juárez

Los rojinegros del Atlas visitan este viernes a los Bravos de FC Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del torneo Clausura 2026. El encuentro, programado para iniciar a las 21:00 horas, enfrenta a dos escuadras con realidades opuestas en la tabla general, donde el conjunto tapatío busca mantenerse en puestos de clasificación directa.

El equipo dirigido por Diego Cocca llega a este compromiso situado en la sexta posición de la clasificación con 13 unidades . El registro de los tapatíos en el presente certamen es de cuatro victorias, un empate y dos derrotas, con un balance de nueve goles anotados por nueve recibidos. Aunque el paso de los rojinegros ha sido constante, sus números fuera del Estadio Jalisco muestran margen de mejora, al acumular un triunfo y dos descalabros en calidad de visitante.

Por el contrario, el panorama para FC Juárez, dirigido por Pedro Caixinha ha sido complejo en la primera mitad del torneo. El conjunto fronterizo se ubica en el puesto 16 de la tabla general con apenas cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas, además de contar con un partido pendiente. La estadística ofensiva de los Bravos registra ocho goles a favor, mientras que en el sector defensivo han permitido 12 tantos. El rendimiento como local ha sido un factor crítico para el equipo de Chihuahua, que ha perdido los tres encuentros disputados en su territorio.

Sobre la actualidad del equipo rojinegro, el delantero Eduardo “Mudo” Aguirre enfatizó la relevancia de mantener la inercia positiva mostrada hasta ahora . “Hay que seguir trabajando como lo hemos hecho en todo el torneo. Hemos tenido grandes participaciones, y vamos por los tres puntos en la frontera”, declaró el atacante previo al viaje del equipo.

En el historial reciente de enfrentamientos en la frontera, la estadística favorece al conjunto de Guadalajara. En los últimos cinco duelos disputados en Ciudad Juárez, Atlas registra tres victorias y dos empates; el antecedente más reciente fue una igualada 2-2 en el Apertura 2024. Los Bravos no han logrado imponer condiciones en casa ante los tapatíos desde su regreso al máximo circuito.

Este partido representa para Atlas la oportunidad de escalar posiciones antes del cierre de la jornada , mientras que para FC Juárez es una urgencia sumar para abandonar la parte baja de la clasificación y detener la racha negativa frente a su afición.

Antecedentes en la frontera

Apertura 2024 / FC Juárez 2-2 Atlas

Apertura 2023 / FC Juárez 1-2 Atlas

Clausura 2023 / FC Juárez 1-1 Atlas

Clausura 2022 / FC Juárez 1-2 Atlas

Apertura 2020 / FC Juárez 0-1 Atlas

SV