Una oferta del CSKA Moscú estuvo a punto de cambiar el rumbo de Armando “Hormiga” González en los últimos días del mercado de transferencias. El club ruso intentó ejecutar la cláusula de rescisión para llevarse al delantero del Club Deportivo Guadalajara ; sin embargo, el atacante decidió permanecer en México.

La razón, según reveló su padre, Armando González —exjugador rojiblanco—, está relacionada con sus objetivos a corto plazo: consolidarse en Chivas y pelear por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

“La semana pasada llegó una oferta, se lo querían llevar, quería pagar la clausula de rescisión. Lo platicamos y él decidió que él quiere seguir mostrándose con Chivas, tratar de ganarse un lugar para la Copa del Mundo y ya después si se da, tendrá que llegar”

El gran momento goleador del atacante lo ha colocado en la órbita de la Selección Mexicana, aunque la competencia por el puesto de centro delantero es una de las más exigentes. El objetivo es convencer al seleccionador Javier Aguirre y asegurar un lugar en la lista final rumbo a 2026.

En el proceso de crecimiento del delantero, su padre destacó la influencia del actual técnico rojiblanco, Gabriel Milito , a quien considera fundamental para potenciar sus cualidades.

Así, aunque Europa tocó a la puerta, la “Hormiga” optó por aplazar el salto internacional para enfocarse en su consolidación en Guadalajara y en el sueño mundialista.

SV