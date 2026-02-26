Tras el anuncio de World Aquatics sobre la cancelación de la fecha del Mundial de Clavados programada del 5 al 8 de marzo en Guadalajara, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que autoridades estatales y federales trabajan para intentar recuperar la sede o, en su caso, reprogramar la competencia.

El mandatario explicó en conferencia de prensa que la decisión respondió principalmente a complicaciones logísticas , especialmente en materia de conectividad aérea, lo que afectó a una de las delegaciones más influyentes dentro del organismo internacional.

“Quien más pesa en la Federación Mundial de Clavados es China, al ver las dificultades logísticas en cuanto a conectividad aérea por lo que había sucedido, pidieron posponer el Mundial para otra fecha, no alcanzaban a llegar, es la próxima semana”, dijo.

Ante este escenario, se desarrolla una mesa de trabajo virtual encabezada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con la participación del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco y el respaldo de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de dialogar con la delegación china y buscar alternativas viables.

"En este momento, se está llevando a cabo una conferencia en la que, está encabezando CONADE, están participando el CODE y está apoyando la Secretaría de Gobernación Federal, para ver la forma de recuperar el evento, ya sea para la próxima semana o diferir este Mundial de Clavados a otro mes”, comentó.

Lemus reconoció que marzo representa un mes complejo para la agenda deportiva de la entidad , debido a otros compromisos internacionales ya confirmados, como partidos de repechaje y encuentros mundialistas, lo que complica la disponibilidad logística.

“Estamos viendo la logística en cuanto a fecha, porque tenemos los partidos de Repechaje del Mundial, está completamente confirmados, después los cuatro juegos del Mundial, entonces, en este momento hay una conferencia vía zoom con la federación mundial de clavados, la CONADE, el CODE y la Secretaría para ver la posibilidad de recuperar en la misma fecha, convencer a China de que sí alcanzamos a trasladarlos o podemos diferir un par de meses, pero no es una cancelación absoluta, sería un diferimiento de la fecha, dependerá de esa conferencia”, finalizó.

El Gobierno estatal subrayó que la competencia no está cancelada de manera definitiva, sino que se busca una reprogramación que permita a Guadalajara mantenerse como sede del certamen internacional.

SV