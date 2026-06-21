El pasado 10 de junio, la FIFA, encabezada por Gianni Infantino, celebró una cena de gala en el Alcázar del Castillo de Chapultepec previo a la inauguración de la Copa Mundial 2026, lo que generó molestias y dudas desde diversos medios y fuentes sobre el uso patrimonial mexicano. Ante esto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que el festejo cumplió con la normativa aplicable y con las medidas necesarias para preservar el inmueble histórico .

En una tarjeta informativa, el organismo, adscrito a la Secretaría de Cultura, precisó que la actividad organizada por la FIFA tuvo como propósito promover el patrimonio cultural de México en el marco del evento del balompié internacional ante más de 200 representantes de distintos países .

X / @INAHmx

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Las condiciones para la renta

El INAH añadió que el evento implicó para la FIFA costos de organización y pago de derechos por un monto mayor a un millón de pesos y que se realizó "con la normatividad aplicable" para el uso de este tipo de espacios.

El instituto sostuvo además que se aplicaron las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial y recordó que el Castillo de Chapultepec, testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional, también ha sido sede de encuentros culturales, académicos y diplomáticos, nacionales e internacionales .

La aclaración se produjo después de las críticas por una cena privada en un recinto emblemático de la memoria histórica mexicana, sede del Museo Nacional de Historia y vinculado a episodios como la defensa de Chapultepec de 1847, lo que avivó cuestionamientos sobre los límites del uso social y comercial de espacios patrimoniales.

La respuesta de la Presidenta: Sí se renta

Investigadores del INAH habían advertido antes que podrían contravenir leyes mexicanas, ya que el Castillo de Chapultepec advierte en su apartado de "servicios" que "en el museo únicamente se pueden realizar eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo".

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió el pasado miércoles durante "La Mañanera" que el Castillo de Chapultepec "se renta para muchos eventos" desde hace años y confirmó que la FIFA pagó por el uso del espacio .

Sheinbaum explicó que Infantino la invitó a la cena, pero que rechazó quedarse porque "no le correspondía" estar ahí, por lo que, según dijo, acudió solo a dar un mensaje de bienvenida y saludar a los asistentes.

A la exclusiva velada acudieron exfutbolistas, gobernadores mexicanos, invitados extranjeros, diplomáticos, figuras empresariales y representantes vinculados a la FIFA.

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FF