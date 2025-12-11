Luego de que ayer 10 de diciembre se cancelara la preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banorte, debido a las fallas presentadas en la plataforma de venta de boletos Fanki, el banco anunció que la preventa se reprogramaría para hoy jueves 11 de diciembre a partir de las 9:00 horas, sin embargo, diversos usuarios reportan nuevamente fallas en Fanki.

Al ingresar a la página web oficial www.fanki.com.mx, a diferencia de ayer, hoy si accedes al portal sin inconvenientes, incluso ya aparece habilitado el evento del duelo amistoso entre México y Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en el renovado Estadio Azteca.

Una vez que das clic al evento, te envía a una fila virtual, que usuarios en redes sociales reportan que es una "fila falsa", debido a que a todos les aparece el tiempo de espera y el número en la fila disminuye de manera continua, sin embargo al llegar el turno, en esta ocasión la página se pone en blanco, por lo que ya hay personas etiquetando en X a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que tome acciones al respecto.

Aquí te compartimos algunos reportes de usuarios:

¿Qué pasó ayer en la preventa con Fanki?

Durante la jornada de preventa de ayer, Fanki difundió un comunicado en el que reportó que detectó actividad inusual en el tráfico entrante al sistema. Por este hecho decidió cancelar la venta de boletos, situación que molestó a las personas, tras horas de estar intentando ingresar al sito web para efectuar la compra.

“Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, especificaba el comunicado compartido ayer.

