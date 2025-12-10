México vs Portugal: Usuarios reportan colapso de la plataforma Fanki

Este miércoles 10 de diciembre a las 9:00 horas, comenzó la preventa exclusiva del duelo entre las selecciones de México vs Portugal para quienes cuentan con tarjeta Banorte, sin embargo, diversos usuarios reportan fallas y el colapso de la plataforma Fanki, la encargada de la venta de boletos.

Esta preventa se mantendrá hasta el 12 de diciembre para tarjetas de crédito y débito de Banorte, mientras que la venta general arranca el 13 de diciembre para todo tipo de tarjetas y bancos. El límite de compra es de 4 boletos por persona.

Aquí te compartimos las imágenes de la caída de Fanki:

ESPECIAL / FANKI

Todo el proceso de compra de los boletos será digital, ya sea en fanki.com.mx o mediante la app de Fanki.

¿Cómo registrarse en Fanki y comprar tus boletos?

Ingresar al sitio web fanki.com.mx o a la app Fanki

Seleccionar la opción “Iniciar sesión o registrarme”

Completar los datos personales y correo electrónico

Verificar el e-mail mediante el código de confirmación

Aceptar los términos y condiciones

Acceder al evento y proceder a la compra

Un duelo que ilusiona

Este duelo mantiene entre la ilusión entre los aficionados mexicanos, quienes se preparan para el histórico duelo que marcará el regreso del Tri al renovado Estadio Azteca, con la posible presencia de Cristiano Ronaldo y estrellas lusas.

Este partido amistoso de alto calibre se vivirá el próximo 28 de marzo de 2026 en el renovado inmueble, que se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Este partido no solo representa la reinauguración del mítico Coloso de Santa Úrsula, sino también una oportunidad única para ver en acción a CR7, el ídolo portugués que nunca ha pisado una cancha mexicana en sus más de dos décadas de carrera profesional.

*Con información de SUN.

