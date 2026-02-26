Jueves, 26 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Fallece Marco Tolama, histórico comentarista de 'Los Protagonistas'

Tolama dedicó más de cuatro décadas a acercar el automovilismo a las audiencias mexicanas

Por: SUN .

Su muerte fue confirmada por su familia mediante mensajes difundidos en redes sociales. ESPECIAL.

Su muerte fue confirmada por su familia mediante mensajes difundidos en redes sociales. ESPECIAL.

Los medios deportivos recibieron la noche de este jueves una noticia triste: el fallecimiento de Marco Tolama, una de las voces más respetadas del automovilismo en México.

Tras permanecer varias semanas en terapia intensiva por un severo cuadro respiratorio que requirió intubación, su muerte fue confirmada por su familia mediante mensajes difundidos en redes sociales.

LEE: FIFA reitera plena confianza en México rumbo al Mundial 2026

"Hoy, en medio de un día muy soleado y caluroso, un cielo lleno de nubes recibe a Marco, una persona apasionada de su deporte, al que amó muchísimo hasta el último día. Marco trascendió a una nueva vida rodeado del amor de su esposa Araceli, su hija Jimena, su hijo Marco y del cariño que generó entre los aficionados al automovilismo en los últimos 40 años, del afecto de sus amigos de innumerables historias que siempre compartía, recordando lo afortunado que fue de haber vivido al máximo", se lee en la publicación difundida en su cuenta oficial.

Reconocido por su pasión y conocimiento del deporte motor, Tolama dedicó más de cuatro décadas a acercar el automovilismo a las audiencias mexicanas. Su trayectoria, iniciada en las pistas en los años setenta, lo llevó a convertirse en una figura clave del análisis en televisión.

Tolama encontró un espacio que consolidó su legado cuando José Ramón Fernández. Se integró como analista a programas emblemáticos como "DeporTV" y "Los Protagonistas", donde permaneció durante 25 años y se convirtió en una pieza fundamental del equipo deportivo de TV Azteca.

La información compartida en redes sociales provocó múltiples reacciones inmediatas de medios de comunicación y excompañeros, quienes expresaron su pésame a la familia y destacaron sus virtudes como ser humano, amigo y apasionado del deporte motor.

LEE: Pablo Lemus confirma gestiones para reprogramar el Mundial de Clavados

"Lamento mucho el fallecimiento de un gran periodista de automovilismo como Marco Tolama. Tuve ocasión, incluso, de descubrir más allá del gran profesional: una maravillosa persona. Pasamos tardes inolvidables en aquel programa 'Los Protagonistas' en Radio Acir. Un buen hombre. Para su mujer e hijos, mi más sentido pésame", escribió su excompañero David Faitelson.

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones