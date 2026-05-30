Horas antes del comienzo de la final de la UEFA Champions League, los alrededores del Puskás Aréna de Budapest se llenaron de aficionados del Arsenal y del Paris Saint-Germain, cuyos ultras se enfrentaron anoche en el centro de la ciudad.

Los aficionados de ambos equipos han creado un "ambiente loco" —según afirmó el portal Telex.hu— en el centro de la ciudad, antes de acercarse al estadio, situado en las afueras de Budapest.

Los bares del centro de la ciudad se llenaron incluso antes del mediodía, pero la gran atracción fue la llegada de los hinchas, que generaron una atmósfera pocas veces registrada en la ciudad.

Ambos equipos recibieron 17 mil entradas y el aforo máximo del Puskás Aréna es de 60 mil personas, pero la prensa local calcula que han llegado más de 100 mil aficionados, lo que generará importantes ingresos para los bares y restaurantes de la ciudad.

Enfrentamientos y despliegue de seguridad

La policía local informó que, durante la noche del viernes, dos grupos de 30 ultras de ambos equipos organizaron una pelea en el centro de Budapest, enfrentándose en la calle Király, en el barrio de ocio, donde hay numerosos bares y restaurantes.

Las autoridades han indicado que realizan las investigaciones necesarias para identificar a los participantes de esta pelea, mientras que también arrestaron a varios ciudadanos franceses e ingleses que participaron en otros enfrentamientos y actos de vandalismo en la ciudad.

Más de 4 mil policías estarán de servicio esta tarde y noche en las cercanías del Puskás Aréna y en distintos puntos de la ciudad.

La prensa local señala que el anterior primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, aficionado al futbol, también estará presente en la final, al igual que el actual jefe de gobierno, Péter Magyar.

La Final de la Champions League en números

El partido es hoy sábado 30 de mayo a las 10:00 horas, tiempo del centro de México

Ambos equipos recibieron 17 mil entradas y el aforo máximo del Puskás Aréna es de 60 mil personas, pero la prensa local calcula que han llegado más de 100 mil aficionados

Más de 4 mil policías estarán de servicio en las cercanías del Puskás Aréna y en distintos puntos de la ciudad de Budaspest

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