México vs Sudáfrica del Mundial 2026 ya tiene horario ¡oficial!

Este sábado 6 de diciembre se dio a conocer el calendario completo de los partidos de la Copa Mundial de 2026, y se informó que el duelo inaugural México vs Sudáfrica será el 11 de junio, y arrancará en punto de las 15:00 horas tiempo del este, en la cancha del Estadio Azteca.

Ese mismo día, en Guadalajara, será el duelo Corea del Sur vs el ganador del Play-Off de Europa.

El 18 de junio, el ganador del Play-Off de Europa contra Sudáfrica en Atlanta; ese mismo día, México se medirá a Corea del Sur en Guadalajara.

Y finalmente, el 24 de junio en la CDMX, será el juego del ganador del Play-Off de Europa contra México; mientras que en Monterrey será el duelo Sudáfrica vs Corea del Sur.

