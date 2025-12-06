La Copa Mundial 2026 tomó forma definitiva con la publicación del calendario oficial de fechas y horarios (tiempo del centro de México), y la Perla Tapatía se coloca como una de las ciudades más atractivas del torneo. El Estadio Guadalajara será sede de cuatro partidos, incluyendo uno de los encuentros más esperados de toda la fase de grupos: Uruguay vs España, auténtico choque entre potencias mundiales.

Además, la capital jalisciense también recibirá el que probablemente será el partido más emotivo para la afición mexicana fuera de la Ciudad de México: México vs Corea del Sur, programado para el 18 de junio a las 19:00 horas, un duelo clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El calendario mundialista incluye 72 encuentros de fase de grupos, disputados del 11 al 27 de junio en 16 sedes repartidas entre México, Estados Unidos y Canadá. En la CDMX se celebrará la inauguración, donde México enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Azteca (CDMX).

Guadalajara, sin duda, será una de las joyas del calendario 2026.

Guadalajara, escenario de partidos decisivos

La actividad en el Estadio Guadalajara comenzará el 11 de junio con el enfrentamiento Corea del Sur vs ganador del repechaje europeo (Dinamarca, Irlanda, Chequia o Macedonia), programado para las 20:00 horas. Será el primer vistazo mundialista en tierras tapatías.

Una semana después, el 18 de junio, llegará el turno del partido que paralizará la ciudad: México vs Corea del Sur a las 19:00 horas, encuentro donde el Tri buscará encaminar su clasificación en un sector que luce accesible, pero no exento de riesgos.

El tercer partido en Guadalajara será Colombia vs ganador del repechaje el 23 de junio a las 20:00 horas, mientras que el plato fuerte del grupo llegará el 26 de junio a las 18:00 horas, cuando Uruguay y España choquen en uno de los duelos de mayor nivel técnico del torneo.

Monterrey y CDMX también vibrarán

En Monterrey se vivirán partidos como Sudáfrica vs Corea del Sur (24 de junio, 19:00) y un duelo de eliminación directa el 29 de junio a las 19:00 horas.

La CDMX, además del inaugural, recibirá un México vs ganador de Europa el 24 de junio a las 19:00, así como partidos de 16vos y 8vos de final.

En Guadalajara

Corea del Sur vs REPECHAJE EUROPA. 11 de junio. 20:00 horas

México vs Corea del Sur. 18 de junio. 19:00 horas

Colombia vs REPECHAJE. 23 de junio. 20:00 horas.

Uruguay vs España. 26 de junio. 18:00 horas

En CDMX

México vs Sudáfrica. 11 de junio. 13:00 horas

EUROPA vs México. 24 de junio. 19:00 horas

Uzbekistán vs Colombia. 17 de junio. 20:00 horas

16vos de Final. 30 de junio. 19:00 horas

8vos de Final. 5 de julio. 18:00 horas

EN MONTERREY

REPECHAJE EUROPA vs Túnez. 14 de junio. 20:00 horas

Túnez vs Japón. 20 de junio. 22:00 horas

Sudáfrica vs Corea del Sur. 24 de junio. 19:00 horas

16vos de Final. 29 de junio. 19:00 horas

Otros juegos sobresalientes

El Brasil ante Marruecos será el 13 de junio a las 16:00 horas en New Jersey

El Francia vs Noruega será el 26 de junio en Boston a las 13:00 horas

El campeón Argentina debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City a las 19:00 horas

Inglaterra vs Croacia el 17 de junio en Dallas a las 14:00 horas

Portugal vs Colombia el 27 de junio en Miami a las 17:30 horas

OF