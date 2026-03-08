Domingo, 08 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Partidos HOY Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del domingo 8 de marzo

Los aficionados podrán seguir los juegos EN VIVO a través de distintas plataformas y canales de televisión

Por: Oralia López

La J10 del Clausura 2026 llega a su cierre este domingo 8 de marzo con dos partidos que pondrán fin a la programación del fin de semana. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Luego de la actividad registrada el viernes y el sábado, la Jornada 10 (J10) del Clausura 2026 llega a su cierre este domingo 8 de marzo con dos partidos que pondrán fin a la programación del fin de semana en la Liga MX.

Uno de los encuentros programados es el duelo entre Toluca y Juárez, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en el campeonato y desde diferentes frentes.

Más tarde, Xolos recibirá a Santos Laguna en el Estadio Caliente, en otro compromiso que cerrará la actividad dominical del futbol mexicano.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de distintas plataformas digitales y señales de televisión.

Partidos hoy domingo 8 de marzo - Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Juárez | 17:00 | ViX Premium
  • Xolos vs Santos | 21:00 | FOX One, FOX, FOX+

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura del Clausura 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios
** Horarios del tiempo del centro de México

