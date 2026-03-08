Luego de la actividad registrada el viernes y el sábado, la Jornada 10 (J10) del Clausura 2026 llega a su cierre este domingo 8 de marzo con dos partidos que pondrán fin a la programación del fin de semana en la Liga MX.

Uno de los encuentros programados es el duelo entre Toluca y Juárez, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en el campeonato y desde diferentes frentes.

Más tarde, Xolos recibirá a Santos Laguna en el Estadio Caliente, en otro compromiso que cerrará la actividad dominical del futbol mexicano.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de distintas plataformas digitales y señales de televisión.

Partidos hoy domingo 8 de marzo - Liga MX EN VIVO

Toluca vs Juárez | 17:00 | ViX Premium

Xolos vs Santos | 21:00 | FOX One, FOX, FOX+

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

---

