La espera terminó. Hoy inicia la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez para recibir a la máxima categoría del automovilismo, en su décima edición desde que regresó a nuestro país.

Durante diez años, el Gran Premio de México se ha caracterizado por su colorido, las grandes asistencias y, particularmente, por haber cautivado a los pilotos con la emoción y la pasión de la afición que se hace presente en las gradas, especialmente en la zona del Estadio GNP (antes Foro Sol).

Este fin de semana el escenario será distinto, pues es la primera vez, desde el regreso de la categoría a México, que no habrá un piloto local en la carrera del domingo. Sin embargo, Pato O’Ward participará hoy en la primera sesión de prácticas libres con la escudería McLaren, para beneplácito de la afición.

Ante la ausencia de un héroe local, la historia se centrará por completo en la posibilidad de que Max Verstappen logre una remontada histórica en la lucha por el campeonato, en la que busca alcanzar a los dos pilotos de McLaren. Al frente está Oscar Piastri, líder de la competencia, quien se encuentra a 14 puntos de distancia de su compañero Lando Norris y a 40 del neerlandés.

En esta contienda por el título, el circuito de la Magdalena Mixihuca podría ser determinante, por lo complicado que resulta para las escuderías encontrar la puesta a punto de los monoplazas, debido a la altura a la que se encuentra la Ciudad de México y al desgaste que estas condiciones provocan en los frenos.

Otros de los grandes animadores podrían ser los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes en el Gran Premio de Estados Unidos mostraron un gran desempeño y mantienen la motivación de regresar al podio en este escenario, donde la escudería de Maranello ganó por última vez una carrera.

La actividad de la Fórmula 1 iniciará hoy a las 12:30 horas con la primera sesión de prácticas libres, mientras que la segunda está programada para las 16:00 horas.

CT