Aldo Rocha, sin festejo especial ante Chivas: "Después se pueden medio traumar"

El próximo sábado se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío, un duelo en el que Aldo Rocha suele ser protagonista. El mediocampista y capitán del Atlas se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el Guadalajara y su afición, gracias a sus actuaciones determinantes en este enfrentamiento.

Consciente de lo que significa disputar el clásico más añejo del futbol mexicano, Rocha aseguró que no tiene planeado ningún festejo especial en caso de anotar ante Chivas.

"Espero jugar; me gustaría marcar porque hacer un gol siempre da mucha alegría. De los festejos, no soy quien planee algo, sino lo que va surgiendo en el momento. Pero algo en especial no, porque después se pueden medio traumar y así lo dejamos", señaló el capitán rojinegro.

Desde su llegada al Atlas, Rocha se ha consolidado como uno de los referentes del equipo y de los últimos Clásicos Tapatíos. Entre sus momentos más recordados destaca aquel penal cobrado a lo "Panenka", que celebró frente a la afición del Guadalajara con el gesto de no escucharlos.

El mediocampista también afirmó que el plantel está enfocado en cerrar la semana con una victoria y en regalar una alegría a su gente.

"Representa mucho este partido porque ganando nos mantenemos muy metidos y cerca de ellos. Hay que enfocarse en dos cosas: un buen planteamiento táctico y dejarlo todo dentro de la cancha. Sacar los seis puntos en la semana sería un gran cierre. Ya conseguimos los primeros tres y ahora pensamos en Chivas para darle una alegría a la afición", agregó.

Finalmente, Rocha destacó la motivación que representa tener a Diego Cocca de regreso en el banquillo, recordando que el técnico argentino también vivió estos clásicos como jugador.

"El profe sabe bien dónde está y lo que representa portar este escudo. Fue jugador del Atlas y ahora vuelve como técnico; para él y para nosotros es algo inspirador. ¿Quién no quisiera tener una trayectoria como la suya? Ya retirado, levantó títulos y es alguien muy ching..., Diego se ha ganado el respeto con resultados y con su perfil sobrio. Todos lo respetamos como técnico y como persona. Disfruto mucho estos clásicos porque sé lo que significan para nuestra afición, la fiel. Para mí, es una inspiración estar en estos partidos", concluyó.

OF