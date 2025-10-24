Líderes políticos, encabezados por la presidenta del Concejo municipal de Nueva York, Adrienne Adams, y religiosos de diversas creencias enviaron un contundente mensaje al presidente Donald Trump para que mantenga sus manos “fuera de la ciudad”, que “no quiere ni necesita una ocupación federal o militar”, como ocurre en otras urbes del país.

“Estamos unidos hoy aquí para exigir a Donald Trump que mantenga sus manos fuera de la ciudad de Nueva York, y para que no interfiera con nuestros vecinos, nuestros hijos y nuestras comunidades”, dijo Adams. Destacó que “su administración ha demostrado la voluntad de ignorar la democracia y enviar fuerzas militares contra su propio pueblo”.

La advertencia ocurre luego de que el pasado martes unos 40 agentes de inmigración y otras agencias federales se presentaran enmascarados en la ciudad y arrestaran en plena calle a nueve personas en la zona comercial de Canals Street, cerca del popular Barrio Chino y el SoHo, atestada siempre de vendedores ambulantes.

La redada sembró el pánico entre los vendedores, que intentaron correr para evitar ser detenidos, así como protestas en la ciudad.

Adams, presidenta del Concejo por el Partido Demócrata, insistió en que los agentes de inmigración han violado repetidamente derechos constitucionales, “haciendo desaparecer ilegalmente a miembros de nuestras comunidades y separando familias”.

“Esto solo debilita nuestras comunidades locales y nuestra economía al perturbar nuestros vecindarios y sus corredores de pequeñas empresas, todo por política. No necesitamos más perturbaciones como esta”, afirmó.

También advirtió de que no permitirán el envío de militares de la Guardia Nacional, como ya ha ocurrido en California, Illinois y Oregon, donde ha habido enfrentamientos con los residentes que se oponen a su política antiinmigrante.

La redada tuvo lugar a menos de dos semanas de que la votación a la Alcaldía de la ciudad el próximo 4 de noviembre y en las que el candidato demócrata, Zohran Madami, aventaja en las encuestas a su principal rival, el independiente Andrew Cuomo.

CT