La FIFA se prepara para reconocer a las y los mejores futbolistas y directores técnicos del año en una ceremonia que congregará a cerca de 800 asistentes, entre ellos el presidente del organismo, Gianni Infantino, integrantes del Consejo de la FIFA, FIFA Legends y representantes de las asociaciones miembro, además de diversas figuras destacadas del futbol mundial.

Este martes 16 de diciembre se darán a conocer a los ganadores de los The Best FIFA Football Awards, cuyos resultados se definen a partir de la votación de aficionados, capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales, tanto en la rama femenil como varonil, así como de un grupo de periodistas especializados. Entre las distinciones más relevantes se encuentran las de mejor jugador y mejor jugadora, mejor entrenador de futbol femenil, mejor entrenador de futbol varonil, mejor guardameta en ambas categorías, además de premios especiales como el Puskás, el Marta, mejor afición y Fair Play.

Ousmane Dembélé y Luis Enrique se perfilan como los principales candidatos para obtener los reconocimientos a mejor jugador y mejor entrenador en la rama varonil. En el futbol femenil, Aitana Bonmatí aspira a conquistar el The Best por tercera ocasión, apenas meses después de haberlo conseguido también en el Balón de Oro. No obstante, la futbolista del Barcelona no podrá asistir a la ceremonia en Qatar, ya que continúa en proceso de recuperación tras una reciente intervención quirúrgica.

El Paris Saint-Germain, además, tiene amplias posibilidades de colocar a varios de sus elementos en el once ideal del año, mientras que Gianluigi Donnarumma (actual guardameta del Manchester City) parte como favorito para quedarse con el premio al mejor portero.

Listas de nominados por categorías

Mejor Jugador

Pedri (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Vitinha (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Munich)

Cole Palmer (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool)

Mejor Arquero

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Emiliano Martínez ( Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (Barcelona)

Mejor Entrenador de Futbol Masculino

Luis Enrique (PSG)

Mikel Arteta (Arsenal)

Roberto Martínez (Portugal)

Hansi Flick (Barcelona)

Javier Aguirre (México)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Mejor Jugadora

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Patri Guijarro (Barcelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Ewa Pajor (Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Leah Williamson (Arsenal)

Chloe Kelly (Arsenal)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Nathalie Björn (Chelsea)

Lucy Bronze (Chelsea)

Lauren James (Chelsea)

Kadidiatou Diani (Lyon)

Melchie Dumornay (Lyon)

Lindsey Heaps (Lyon)

Temwa Chawinga (Kansas City)

Mejor Arquera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Christiane Endler (Olympique de Lyon)

Hannah Hampton (Chelsea)

Anna Moorhouse (Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (Brighton & Hove Albion)

Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

Mejor Entrenador de Futbol Femenino