F1: Audi presentará en Berlín la nueva imagen de su coche

Tras varios años de planeación, Audi anunció que su escudería competirá bajo el nombre Audi Revolut F1 Team y que presentará el diseño completo de su primer monoplaza el próximo 20 de enero de 2026, durante un evento inmersivo que se llevará a cabo en Berlín. La presentación se realizará apenas seis días antes de que los nuevos autos salgan por primera vez a pista en las pruebas privadas de pretemporada en Barcelona.

El anuncio representa un paso clave en la ruta de Audi hacia su estreno en la Fórmula 1, al despejar definitivamente las dudas sobre la denominación del equipo que ocupará el lugar de Sauber en la parrilla a partir de 2026. Asimismo, se confirma a Revolut, empresa británica de tecnología financiera, como socio principal del proyecto.

La colaboración también abarcará el funcionamiento interno de la escudería, ya que Revolut Business se incorporará a la gestión financiera del equipo, mientras que Revolut Pay será implementado en la tienda en línea oficial para brindar una experiencia de compra más ágil y eficiente.

Berlín será el punto de atención de la Fórmula 1 cuando Audi dé a conocer de manera oficial la imagen de su monoplaza para la temporada 2026, en un evento inmersivo que, según la marca, buscará transmitir sus valores centrales: claridad, innovación técnica y emoción.

La presentación contará con una apertura al público el 21 de enero, lo que permitirá que las y los aficionados puedan apreciar de primera mano la nueva decoración del auto.