McLaren dio a conocer a través de redes sociales que el mexicano Patricio O'Ward, estrella de la IndyCar, y Leandro Fornaroli, campeón de Fórmula 2, serán pilotos reserva de la escudería británica de Fórmula 1 para la temporada 2026. A continuación los detalles.

Anuncio desde las redes sociales de McLaren. X / @ArrowMcLaren

Fornaroli, el piloto italiano, será el primero en la lista y llevará a cabo un intenso programa de pruebas y simulación para ayudar a su desarrollo y poder proporcionar su apoyo a los conductores titulares, Oscar Piastri y Lando Norris, vigente campeón del mundo.

"Estoy encantado de asumir un papel más amplio en el equipo. Es un paso emocionante en mi trayectoria", afirmó emocionado el piloto de Piacenza durante su presentación oficial.

O'Ward en la F1

El mexicano Pato O'Ward complementará al italiano en las tareas de pruebas, siempre y cuando se lo permitan sus compromisos en la IndyCar. "Estoy muy emocionado, he aprendido muchísimo probando y pilotando coches en los últimos años", expresó el corredor de Monterrey.

En el marco de la presentación de ambos corredores, el equipo McLaren también detalló su Programa de Desarrollo de Pilotos, que estará formado por el español Christian Costoya —mejor piloto de karting del mundo en 2025, con sólo 15 años—, Matteo De Palo, Ella Häkkinen, Ella Lloyd, Ella Stevens, Dries Van Langendonck y Richard Verschoor, además de los propios Fornaroli y O'Ward.

El objetivo es promocionar a los jóvenes pilotos hacia la Fórmula 1, IndyCar y la participación en el próximo Campeonato Mundial de Resistencia .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF