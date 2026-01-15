Javier "Vasco" Aguirre ha puesto en marcha la maquinaria tricolor para un año histórico. Con la mira puesta en el Mundial 2026, el seleccionador nacional presentó su primera convocatoria de enero, una lista diseñada estratégicamente para los duelos ante Panamá y Bolivia, solamente con futbolistas que militan en la Liga MX. Lo que salta a la vista de inmediato en este llamado es el papel protagónico que jugará el Guadalajara, consolidándose como la base vertebral del proyecto de Aguirre para este arranque de ciclo.El Rebaño Sagrado se ha convertido en el principal exportador de talento para el representativo nacional en esta ventana. En el arco, la competencia interna se intensifica con la presencia de Raúl "Tala" Rangel, quien busca consolidarse como el heredero legítimo de la portería tras sus sólidas actuaciones en la Liga MX.En la línea defensiva, la confianza del "Vasco" en el sistema rojiblanco es evidente con el llamado de Bryan González. Sin embargo, es en el medio campo y la delantera donde la influencia tapatía alcanza su punto máximo. Figuras experimentadas y polifacéticas como Luis Romo y Roberto "Piojo" Alvarado son piezas inamovibles que aportan la cuota de creatividad y sacrificio necesaria para encarar las aduanas de Centro y Sudamérica.La gran sorpresa y confirmación del buen momento que vive la cantera de Verde Valle es la inclusión de Brian Gutiérrez y el joven talento Armando González. Este último, conocido como "la Hormiga", recibe su oportunidad de oro para demostrar que puede ser el referente de área que el Tri necesita ante la ausencia de legionarios europeos. Junto a ellos, Ángel Sepúlveda completa la representación ofensiva de Chivas, ofreciendo una variante de experiencia y olfato goleador.Esta convocatoria no es casualidad. Javier Aguirre busca aprovechar el entendimiento y la dinámica de grupo que ya existe en el club tapatío para acelerar la adaptación táctica en una gira que será de alta exigencia física por los traslados y el clima. Con siete elementos provenientes de Chivas, el equipo nacional no solo vestirá de verde, sino que llevará una fuerte esencia rojiblanca en su ADN para estos primeros exámenes del 2026. El desafío para los jugadores del Guadalajara será transformar ese dominio en la lista en resultados tangibles sobre el césped del Rommel Fernández y el "Tahuichi" Aguilera.Director Técnico: Javier AguirreMéxico vs. Panamá México vs. BoliviaSV