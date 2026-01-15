Javier "Vasco" Aguirre ha puesto en marcha la maquinaria tricolor para un año histórico. Con la mira puesta en el Mundial 2026, el seleccionador nacional presentó su primera convocatoria de enero, una lista diseñada estratégicamente para los duelos ante Panamá y Bolivia, solamente con futbolistas que militan en la Liga MX. Lo que salta a la vista de inmediato en este llamado es el papel protagónico que jugará el Guadalajara, consolidándose como la base vertebral del proyecto de Aguirre para este arranque de ciclo.

El Rebaño Sagrado se ha convertido en el principal exportador de talento para el representativo nacional en esta ventana. En el arco, la competencia interna se intensifica con la presencia de Raúl "Tala" Rangel, quien busca consolidarse como el heredero legítimo de la portería tras sus sólidas actuaciones en la Liga MX.

En la línea defensiva, la confianza del "Vasco" en el sistema rojiblanco es evidente con el llamado de Bryan González. Sin embargo, es en el medio campo y la delantera donde la influencia tapatía alcanza su punto máximo. Figuras experimentadas y polifacéticas como Luis Romo y Roberto "Piojo" Alvarado son piezas inamovibles que aportan la cuota de creatividad y sacrificio necesaria para encarar las aduanas de Centro y Sudamérica.

La gran sorpresa y confirmación del buen momento que vive la cantera de Verde Valle es la inclusión de Brian Gutiérrez y el joven talento Armando González. Este último, conocido como "la Hormiga", recibe su oportunidad de oro para demostrar que puede ser el referente de área que el Tri necesita ante la ausencia de legionarios europeos. Junto a ellos, Ángel Sepúlveda completa la representación ofensiva de Chivas, ofreciendo una variante de experiencia y olfato goleador.

Esta convocatoria no es casualidad. Javier Aguirre busca aprovechar el entendimiento y la dinámica de grupo que ya existe en el club tapatío para acelerar la adaptación táctica en una gira que será de alta exigencia física por los traslados y el clima. Con siete elementos provenientes de Chivas, el equipo nacional no solo vestirá de verde, sino que llevará una fuerte esencia rojiblanca en su ADN para estos primeros exámenes del 2026. El desafío para los jugadores del Guadalajara será transformar ese dominio en la lista en resultados tangibles sobre el césped del Rommel Fernández y el "Tahuichi" Aguilera.

Porteros

Ángel Malagón – América

Raúl Rangel – Chivas

Carlos Acevedo – Santos

Defensas

Richard Ledezma – Chivas

Jorge Sánchez – Cruz Azul

Víctor Guzmán – Monterrey

Israel Reyes – América

Ramón Juárez – América

Eduardo Águila – A. de San Luis

Everardo López – Toluca

Jesús Gallardo – Toluca

Bryan González – Chivas

Medios

Luis Romo – Chivas

Erik Lira – Cruz Azul

Denzell García – FC Juárez

Diego Lainez – Tigres

Roberto Alvarado – Chivas

Iker Fimbres – Monterrey

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Kevin Castañeda – Xolos

Obed Vargas – Seattle Sounders

Marcel Ruiz – Toluca

Brian Gutiérrez – Chivas

Gilberto Mora – Xolos

Delanteros

Ángel Sepúlveda – Chivas

Germán Berterame – Monterrey

Armando González – Chivas

Director Técnico: Javier Aguirre

Juegos del Tricolor

México vs. Panamá

Fecha: Jueves 22 de enero de 2026.

Estadio: Rommel Fernández (Ciudad de Panamá).

México vs. Bolivia

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026.

Estadio: Ramón "Tahuichi" Aguilera Costas (Santa Cruz, Bolivia).

SV