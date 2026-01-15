Marruecos, el proyecto africano que apunta alto rumbo al Mundial 2026

La selección de Marruecos, en el pasado Mundial en 2022, se llevó los reflectores más allá de la Final. Quedaron líderes de su grupo por encima de Croacia, Bélgica y Canadá, eliminaron a España en penales en octavos de final y a Portugal en cuartos, hasta que cayeron con Francia en la semifinal -la primer selección africana en llegar hasta ahí-, en una historia de Cenicienta que emocionó a varios y sorprendió a todos.

Para la edición del 2026, todavía con el entrenador, Walid Regragui, clasificaron con contundencia, con paso perfecto en ocho partidos y dos jornadas pendientes. Ahora están en la Final de la Copa Africana de Naciones -de la que son sede- , que disputan este domingo ante Senegal y que les tomó cerca de 20 años regresar a pelear por el título.

La infraestructura

La preparación no deja casualidades, deja resultados en diferentes lapsos y en Marruecos empiezan a ver frutos. En 2010, en Salé, inauguraron la Academia de Futbol Mohammed VI, un complejo de 17 hectáreas con más de 10 canchas (algunas techadas), instalaciones deportivas de lujo, dormitorios, áreas recreativas, estar enfocada en el impacto ecológico, entre otras cosas, enfocada en la detección y desarrollo de adolescentes.

Las instalaciones ahora también cuentan con el edificio de la sede oficial de la FIFA en África desde 2025, fueron la base del Real Madrid en el Mundial de Clubes 2022 y albergó, en parte, el Mundial Femenino Sub-17 el año pasado.

Los escenarios principales, los estadios, han sido renovados con motivo de la Copa Africana de Naciones y el próximo Mundial del 2030 que organizan junto a España y Portugal. Más de 1,860 millones de euros fueron destinados a la construcción de nuevos recintos y áreas de entrenamiento para las competencias.

Construirán desde cero, en Casablanca, el ambicioso Estadio Hassan II, con capacidad para 115,000 aficionados, sería el más grande del mundo y esperan terminarlo en 2028. Tánger, Fez, Marrakech, Agadir y, por supuesto, Rabat con el Estadio Príncipe Moulay Abdellah, son otras sedes y megaproyectos en la lista de renovaciones, ya que serán las mundialistas.

Jugadores propios y “adoptados”

En la Real Federación Marroquí de Futbol no ven con malos ojos el hecho de que varios de sus futbolistas del equipo mayor hayan nacido en algún otro país. De los convocados al Mundial de Qatar, 14 de 26 jugadores no nacieron dentro de Marruecos, aunque tienen ascendencia .

Pero no es solo el hecho de llamar jugadores con esta característica. De esos hombres, la mitad fueron titulares en la semifinal contra Francia y únicamente dos de ellos no jugaban en un equipo dentro de las cinco grandes ligas de Europa. De los otros cuatro futbolistas que iniciaron ese partido, tres también estaban enlistados en equipos de las cinco competencias más grandes; los que no, estaban en Turquía y Escocia.

En esta Copa Africana mantienen la misma proporción de jugadores nacidos fuera y de la convocatoria completa, 13 militan en clubes de primer nivel, cinco en otras ligas europeas, dos en Arabia Saudita, uno en Emiratos Árabes y cuatro en Marruecos, uno más que la pasada Copa del Mundo.

Los referentes

Achraf Hakimi: sin duda el representante más grande del futbol marroquí. El lateral derecho de 27 años, salido del Real Madrid, ha tenido una carrera sólida que lo ha mantenido en clubes de élite. Aunque en el cuadro blanco no pudo consolidarse, tiene buenas actuaciones con el Borussia Dortmund, Inter y desde 2021 en el Paris Saint-Germáin, además de ser elegido Jugador Africano del año en 2025 por la CAF.

Brahim Díaz: el futbolista del Real Madrid, aunque con largo recorrido en el Manchester City y pasado en el Milán, ha tenido una dura competencia con los merengues, con 18 apariciones en esta temporada, un gol y dos asistencias, pero que en la presente Copa Africana registra cinco tantos en seis encuentros para encabezar la lista por encima de nombres como Mohamed Salah.

Yassine Bounou: “Bono”, el guardameta de 34 años, tras salir del Wydad, ganó una Liga con el Atlético de Madrid, dos Europa Leagues con el Sevilla donde estuvo cuatro años y llegó al Al-Hilal en 2023, club en el que ya ha ganado una vez la liga árabe, dos Copas y una Supercopa de Arabia.

Youssef En-Nesyri: el artillero llegó al futbol español en 2015 a las juveniles del Málaga, en 2017 estaba en el primer equipo, duró una temporada, otra en el Leganés antes de dar el Salto al Sevilla, donde ganó dos Europa Leagues y en 2024 aterrizó en el Fenerbahce. Además, de un gran salto y cabezazo, fue quien mandó a Marruecos a la semifinal en 2022.

Los antecedentes

Los resultados de Marruecos han sido más bien intermitentes en su historia, con la tendencia positiva en los últimos años. Es cierto que la imagen del equipo semifinalista puede generar muchas expectativas, pero apenas fue la segunda vez que logran llegar a Mundiales consecutivos.

En 2018 quedaron en fase de grupos, lo mismo que 20 años atrás en Francia 1998 y también en Estados Unidos 1994. Las otras dos apariciones de los africanos en la máxima justa de futbol fueron en México, llegando a octavos de final en 1986 y de nuevo en fase de grupos en 1970.

Un reflejo de la inconsistencia de países africanos en la competencia, pues en las seis disputadas en este siglo, solo Senegal (2002 y 2022) y Ghana (2006 y 2010) han superado la fase de grupos en múltiples ocasiones y con largas sequías.

A nivel continental y regional podemos ver mayor desarrollo del futbol . Tras la Final de la Copa Africana perdida en 2004, pasaron cuatro ediciones atorados en la fase de grupos y las siguientes cuatro en octavos o cuartos de final, hasta que volvieron este año a la pelea por el trofeo. También han ganado los últimos tres Campeonatos Africanos de Naciones en 2018, 2021 y 2025 y de cuatro apariciones en la Copa Árabe de la FIFA, la han ganado en 2012 y 2025 (también la jugaron en 1998 y 2021).

Detrás de la selección mayor…

No solo la selección mayor parece pisar fuerte. Las categorías juveniles y la selección femenil mayor también han tenido mejores resultados en los últimos años. La categoría Sub-20 es campeona del mundo luego de vencer a Argentina en la Final del año pasado, también en 2025 fueron subcampeones de la Copa Africana de Naciones.

El cuadro Sub-17 el año pasado sí pudo coronarse a nivel continental, luego de quedar subcampeones en 2023, dando un salto tras su eliminación en la primera fase en 2019, en tanto que la selección Sub-23 levantó el trofeo de la CAN en 2023, pero tienen pendiente la aparición en un Mundial.

En cuanto a las jugadoras nacionales, lograron entrar a la justa mundialista por primera vez en 2023 y están a la espera por la clasificación de Brasil 2027, además de que en 2024 y 2022 alcanzaron la Final de la CAN Femenil sin levantar el trofeo, pero después de 22 años de no clasificar a la competencia.

Selección Mayor de Marruecos

En Mundiales

2022 - Semifinal

2018 - Fase de Grupos

1998 - Fase de grupos

1994 - Fase de Grupos

1986 - Octavos de Final

1970 - Fase de Grupos

En Copa Africana de Naciones (*este siglo)

2025-26 - Final (por jugarse el 18/01)

2023-24 - Octavos de Final

2021-22 - Cuartos de Final

2018-19 - Octavos de Final

2016-17 - Cuartos de Final

2012-13 - Fase de Grupos

2011-12 - Fase de Grupos

2007-08 - Fase de Grupos

2005-06 - Fase de Grupos

2003-04 - Final

2001-02 - Fase de Grupos

En Campeonato Africano de Naciones

2024-25 - Campeones

2020-21 - Campeones

2017-18 - Campeones

2015-16 - Fase de Grupos

2013-14 - Cuartos de Final

