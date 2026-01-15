La renovación en la Selección Mexicana comienza a tomar forma. En su más reciente convocatoria para los partidos ante Panamá y Bolivia, Javier “Vasco” Aguirre decidió voltear hacia un grupo de futbolistas que ya habían levantado la mano desde categorías menores. Everardo López, Iker Fimbres, Obed Vargas y Gil Mora, habituales en la Sub-20 durante el último año, fueron considerados para dar el salto a la Selección Mayor.El llamado no es casualidad. Los cuatro jugadores fueron parte fundamental del proceso juvenil que sostuvo al combinado mexicano en competencias internacionales a lo largo de 2025, incluido el Mundial Sub-20 disputado en Chile. Ahí demostraron personalidad, disciplina táctica y capacidad para competir bajo presión, cualidades que hoy los colocan en el radar del primer equipo nacional.A nivel de clubes, cada uno ha encontrado espacios para seguir creciendo. López logró continuidad con Toluca, tras disputar alrededor de 17 partidos en su último torneo entre Liga MX, superando los 1,052 minutos. Fimbres comenzó a sumar minutos en un entorno exigente como Monterrey, con un total de 11 apariciones y 437 minutos acumulados.Vargas se consolidó en el mediocampo del Seattle Sounders, en la MLS, donde participó en aproximadamente 29 partidos de la temporada y marcó cinco goles, afianzándose como pieza habitual en el medio campo. Finalmente, Gil Mora respondió con goles y presencia ofensiva en Tijuana, al disputar 14 partidos de Liga MX y anotar cinco tantos.Cada uno de los futbolistas asumió un rol protagónico en su posición dentro de la Sub-20, mostrando equilibrio, intensidad y carácter en contextos de alta exigencia. Su crecimiento no solo se reflejó en el desempeño colectivo, sino también en la seguridad y madurez adquiridas para competir a nivel internacional.El representativo juvenil mexicano sobresalió por su constancia, solidez competitiva y evolución individual a lo largo del proceso. Ese rendimiento fue debidamente valorado por el cuerpo técnico nacional, que hoy les brinda la oportunidad de dar el siguiente paso en su formación futbolística.SV