La renovación en la Selección Mexicana comienza a tomar forma. En su más reciente convocatoria para los partidos ante Panamá y Bolivia, Javier “Vasco” Aguirre decidió voltear hacia un grupo de futbolistas que ya habían levantado la mano desde categorías menores. Everardo López, Iker Fimbres, Obed Vargas y Gil Mora, habituales en la Sub-20 durante el último año, fueron considerados para dar el salto a la Selección Mayor .

El llamado no es casualidad. Los cuatro jugadores fueron parte fundamental del proceso juvenil que sostuvo al combinado mexicano en competencias internacionales a lo largo de 2025, incluido el Mundial Sub-20 disputado en Chile. Ahí demostraron personalidad, disciplina táctica y capacidad para competir bajo presión, cualidades que hoy los colocan en el radar del primer equipo nacional.

A nivel de clubes, cada uno ha encontrado espacios para seguir creciendo . López logró continuidad con Toluca, tras disputar alrededor de 17 partidos en su último torneo entre Liga MX, superando los 1,052 minutos. Fimbres comenzó a sumar minutos en un entorno exigente como Monterrey, con un total de 11 apariciones y 437 minutos acumulados.

Vargas se consolidó en el mediocampo del Seattle Sounders, en la MLS, donde participó en aproximadamente 29 partidos de la temporada y marcó cinco goles, afianzándose como pieza habitual en el medio campo. Finalmente, Gil Mora respondió con goles y presencia ofensiva en Tijuana, al disputar 14 partidos de Liga MX y anotar cinco tantos.

Cada uno de los futbolistas asumió un rol protagónico en su posición dentro de la Sub-20, mostrando equilibrio, intensidad y carácter en contextos de alta exigencia. Su crecimiento no solo se reflejó en el desempeño colectivo, sino también en la seguridad y madurez adquiridas para competir a nivel internacional.

El representativo juvenil mexicano sobresalió por su constancia, solidez competitiva y evolución individual a lo largo del proceso . Ese rendimiento fue debidamente valorado por el cuerpo técnico nacional, que hoy les brinda la oportunidad de dar el siguiente paso en su formación futbolística.

