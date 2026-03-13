El Circuito Internacional de Shanghái fue el escenario de una exhibición de poderío por parte de George Russell, quien se alzó con la victoria en la primera carrera Sprint de la temporada 2026. Tras haber conseguido la pole position, el británico de Mercedes demostró que el equipo de Brackley ha interpretado mejor que nadie las complejas normativas de gestión de energía que rigen esta nueva era híbrida, liderando los 19 giros de una competencia frenética.

Aunque Russell largó de manera impecable, el inicio de la carrera estuvo lejos de ser un paseo. Lewis Hamilton, bajo los colores de Ferrari, protagonizó una arrancada espectacular desde la cuarta posición, superando a Lando Norris y a Kimi Antonelli y lanzando un ataque directo contra su excompañero.

Durante las primeras seis vueltas, los aficionados fueron testigos de un combate de "toma y daca" que recordó a las mejores épocas del automovilismo puro. Hamilton y Russell intercambiaron la punta en tres ocasiones, aprovechando el despliegue de los 350kW de potencia eléctrica del motor MGU-K. Sin embargo, la clave estuvo en la batería: mientras Hamilton agotó sus reservas en la defensa, Russell gestionó mejor el “clipping” (la descarga de energía al final de las rectas), recuperando el liderato definitivo en la vuelta 7 y abriendo una brecha de seguridad que ni el Safety Car tardío pudo poner en riesgo.

En el otro extremo de la parrilla, el fin de semana de Sergio “Checo” Pérez sigue siendo una cuesta arriba. A bordo del Cadillac, el mexicano logró terminar la carrera, y con una sanción en los hombros, pero lo hizo en la posición 19, siendo el último de los pilotos que cruzaron la meta. Pérez volvió a sufrir con los problemas crónicos de la bomba de combustible y una entrega de potencia errática que lo dejó vulnerable en las rectas frente a sus rivales directos.

La debacle de Cadillac fue generalizada, aunque se vieron beneficiados por el abandono prematuro de Arvid Lindblad (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Audi) y Valtteri Bottas.

Ya todo está listo para que se corran las clasificaciones y además, la carrera del Gran Premio de China en un mítico y elegante circuito de Shanghái, segunda parada del calendario del Gran Circo de la Fórmula 1.

RESULTADOS SPRINT

1.- George Russell / Mercedes / 8 puntos

6.- Charles Leclerc / Ferrari / 7 puntos

4.- Lewis Hamilton / Ferrari / 6 puntos

3.- Lando Norris / McLaren / 5 puntos

2.- Kimi Antonelli / Mercedes / 4 puntos

5.- Oscar Piastri / McLaren / 3 puntos

7.- Liam Lawson / RB / 2 puntos

8.- Oliver Bearman / Haas / 1 punto

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19.- Sergio Pérez / Cadillac

MF