El mexicano Isaac del Toro (UAE) amarró este sábado 14 de marzo el "Tridente" de campeón de la Tirreno-Adriático con una exhibición en la etapa reina de la "Carrera de los dos mares". El ciclista ganó tras un ataque en el ascenso final con el que dejó por detrás al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA).

Salvo sorpresa mayúscula en la etapa final del domingo, sin dificultad, del Toro levantará el "Tridente" por vez primera en su carrera. Su exhibición durante toda la semana bien lo merece, aunque su gestión de la última etapa es lo que quedará en el recuerdo de esta edición.

Cuando pareció no tener fuerza en el segundo ataque de Pellizzari en los metros finales, y cuando no respondió de inmediato a la provocación del italiano, del Toro dejó claro que estaba esperando el momento justo para dar un doble golpe: ganar la etapa más exigente y amarrar el título de campeón con una lanzada al alcance de unos pocos.

El mexicano se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino (3 km con 8.8% y picos del 18%) y superó a su amigo Pellizzari para batirse en el duelo final con Jorgenson. El resultado fue otro pequeño cambio de ritmo y brazos en alto en solitario en la meta para conquistar 42 segundos de ventaja en la general sobre su principal perseguidor, el propio Pellizzari, y uno más sobre Jorgenson, sus grandes rivales esta semana.

Exhibición y "Tridente" para del Toro

Con los fugados todavía al mando, el galo Julian Alaphilippe (Tudor) fue quien agitó al grupo. Elevó el ritmo e incitó al pelotón a empezar la remontada.

El ecuatoriano Richard Carapaz (EF) recogió el testigo. Tras una Tirreno-Adriático muy discreta, lanzó el ataque en busca de los escapados, divididos en ese punto en dos grupos a 55 km de la meta, con Braz Afonso y Mühlberger por delante, seguidos por Ganna, Calzoni, Kielich y Silva. Carapaz dejó por el camino a Albanese, descolgado de la fuga inicial de la que formó parte.

Carapaz consiguió dar caza al grupo de perseguidores, pero nada más. A falta de 37 kilómetros para la meta, la persecución se reunió con el grupo. Quedaron de nuevo dos corredores al mando: Braz Afonso y Mühlberger. Ambos duraron al frente casi hasta el final. El pelotón los neutralizó justo antes de la última subida.

Ahí los gallos se pusieron al mando. El irlandés Ben Healy (EF Education) se marchó en solitario por unos metros. Pellizzari fue el primero en responder, lo que provocó la reacción de Del Toro. Healy se mantuvo al frente, mientras que el esloveno Primoz Roglic tomó el relevo de su compañero Pellizzari, quien recuperó fuerzas para lanzar otro ataque a un kilómetro, en plena subida.

Del Toro no respondió de inmediato. Por un momento pareció fuera de la pelea. El italiano miró varias veces hacia atrás, casi incrédulo. El mexicano solo estaba esperando el momento justo.

What Torito wants, Torito gets.



And today, he wanted the win ��



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Ese momento llegó a falta de 600 metros. Del Toro apagó la ilusión de Pellizzari y no dio opción a Jorgenson, quien incluso fue superado en la meta por el danés Tobias Halland Johannessen (Uno-X), segundo.

La séptima etapa pondrá el broche de oro a esta Tirreno-Adriático entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, sin apenas dificultad. El recorrido será plano en su mayoría, perfecto para que del Toro luzca la "Maglia Azzurra" y levante el "Tridente" que ya tiene en sus manos.

*Con información de EFE

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