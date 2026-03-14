Sábado, 14 de Marzo 2026

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Partidos HOY Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del sábado 14 de marzo

Este día se juega la segunda tanda de encuentros pertenecientes a la J11 del Clausura 2026

Por: Oralia López

La Jornada 11 de la Liga MX continúa este sábado con cinco encuentros en la Liga MX. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La Jornada 11 de la Liga MX continúa este sábado con cinco encuentros en la Liga MX. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Luego de los primeros encuentros disputados el viernes, la Jornada 11 (J11) del Clausura 2026 continúa este sábado 14 de marzo con una cartelera de cinco partidos en distintos estadios del futbol mexicano.

La actividad arranca con el duelo entre Atlético de San Luis y Pachuca, seguido por el compromiso en el que Chivas recibirá a Santos Laguna.

Más tarde, Toluca se enfrentará a Atlas en uno de los duelos atractivos de la jornada sabatina. En paralelo, León se mide ante Xolos.

La jornada del sábado cerrará con el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, uno de los partidos más llamativos del streaming.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales.

Partidos hoy sábado 14 de marzo - Liga MX EN VIVO

  • San Luis vs Pachuca | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium |
  • Chivas vs Santos | 17:07 | Amazon Prime Video |
  • Toluca vs Atlas | 19:00 | TUDN, TV Azteca, Canal 5, ViX Premium |
  • León vs Xolos | 19:00 | FOX One, FOX+ |
  • Pumas vs Cruz Azul | 21:00 | TUDN, ViX Premium |

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* Transmisiones sujetas a cambios
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