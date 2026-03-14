Luego de los primeros encuentros disputados el viernes, la Jornada 11 (J11) del Clausura 2026 continúa este sábado 14 de marzo con una cartelera de cinco partidos en distintos estadios del futbol mexicano.

La actividad arranca con el duelo entre Atlético de San Luis y Pachuca, seguido por el compromiso en el que Chivas recibirá a Santos Laguna.

Más tarde, Toluca se enfrentará a Atlas en uno de los duelos atractivos de la jornada sabatina. En paralelo, León se mide ante Xolos.

La jornada del sábado cerrará con el enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul, uno de los partidos más llamativos del streaming.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales.

Partidos hoy sábado 14 de marzo - Liga MX EN VIVO

San Luis vs Pachuca | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Chivas vs Santos | 17:07 | Amazon Prime Video |

Toluca vs Atlas | 19:00 | TUDN, TV Azteca, Canal 5, ViX Premium |

León vs Xolos | 19:00 | FOX One, FOX+ |

Pumas vs Cruz Azul | 21:00 | TUDN, ViX Premium |

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura del Clausura 2026 con resultados, goles, Tabla General y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF