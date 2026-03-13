Estados Unidos sufrió más de lo esperado, pero finalmente aseguró su lugar en las Semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras imponerse por 5-3 a Canadá en el Daikin Park, en un duelo que mantuvo la tensión hasta los últimos episodios.

La novena estadounidense tomó la delantera desde temprano y parecía encaminada a una noche relativamente tranquila. En el primer episodio, Kyle Schwarber conectó un roletazo que terminó convirtiéndose en out, pero suficiente para que Bobby Witt Jr. cruzara el plato y abriera la pizarra.

Estados Unidos volvió al ataque en la tercera entrada a través de Alex Bregman conectando un sencillo oportuno que remolcó dos carreras más, que le permitió a los anfitriones establecer una ventaja cómoda y difícil de alcanzar.

Desde la lomita, Logan Webb firmó una sólida actuación. El derecho trabajó durante cuatro entradas y dos tercios en los que mantuvo bajo control a la ofensiva canadiense, tolerando apenas cuatro imparables y recetando cinco ponches. Su dominio permitió que el conjunto estadounidense administrara la superioridad durante la primera mitad del encuentro.

Para el sexto capítulo, Estados Unidos volvió a mover la pizarra gracias a que Brice Turang pegó un sencillo que impulsó a Roman Anthony, y poco después Pete Crow-Armstrong también respondió con imparable para enviar a Cal Raleigh al plato, colocando un 5-0 que parecía definitivo.

Sin embargo, el panorama cambió cuando el relevo estadounidense tomó el control del montículo. Bajo los lanzamientos de Brad Keller y Gabe Speier, Canadá comenzó a reaccionar. Primero, Tyler Black produjo una carrera con sencillo, y más tarde Bo Naylor encendió la esperanza canadiense con un cuadrangular de dos anotaciones que recortó la distancia.

El momento más crítico llegó en la séptima entrada cuando el relevista David Bednar permitió que dos canadienses se embasaran y posteriormente avanzaran a posición de anotar sin outs en la pizarra. No obstante, Bernard recompuso su actuación en el momento justo y retiró a tres bateadores consecutivos para apagar la amenaza.

De esta manera, Estados Unidos selló un difícil triunfo, pero valioso que lo instaló entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, el conjunto norteamericano se medirá ante la poderosa República Dominicana en una de las llaves de Semifinales del Clásico Mundial, duelo programado para el domingo 15 de marzo.

MF