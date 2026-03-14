El partido entre América y Mazatlán tendrá lugar este domingo, para bajar el telón de la Jornada 11 (J11) del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El equipo azulcrema intentará sacar provecho de ser local para añadir puntos relevantes a la Tabla General; por otro lado, el equipo sinaloense tratará de sorprender y escalar posiciones en el torneo.

América llega a este compromiso con 17 puntos después de diez fechas. Las Águilas buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos del torneo y sumar una victoria que les permita escalar posiciones.

Del otro lado, Mazatlán ocupa la parte baja de la Tabla General con ocho unidades. El conjunto morado intentará conseguir un resultado positivo como visitante para salir de la parte baja del campeonato.

El encuentro representa una oportunidad para ambos clubes: América busca consolidarse entre los protagonistas del torneo y no alejarse de la zona de Liguilla, mientras Mazatlán necesita sumar para no rezagarse en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Mazatlán de la J11 - Liga MX

Este domingo 15 de marzo, América recibirá a Mazatlán en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, como el último enfrentamiento de la J11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de televisión abierta, restringida y por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 15 de marzo, 19:00 horas

Domingo 15 de marzo, 19:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: TUDN y ViX Premium, Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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