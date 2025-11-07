Arrancaron las actividades del Gran Premio de Brasil 2025 de Fórmula 1 (F1), y este viernes 7 de noviembre, temprano, se disputó la primera y única sesión de práctica libre, en donde los pilotos de McLaren, Lando Norris en primero y Oscar Piastri en segundo, dominaron las acciones; mientras tanto, los Kick Sauber sorprendieron a propios y extraños al ubicarse dentro de los primeros cinco puestos.

Mientras que Nico Hülkenberg logró el tercer mejor tiempo de la sesión a 0.619 segundos del actual líder del campeonato, Lando Norris, el juvenil Gabriel Bortoleto, concluyó en el quinto puesto a 0.641 segundos de la punta, esto ante la alegría de la "torcida" brasileña que se dio cita en el Circuito de Interlagos, en São Paulo, para apoyar al conductor local.

Quienes sorprendieron también, pero en la parte baja de la clasificación, fueron los conductores de Red Bull y de Ferrari. Y es que Max Verstappen tuvo problemas con su auto, teniendo que abandonar en la vuelta rápida cerca del final, concluyendo en el puesto 17, mientras que Yuki Tsunoda fue el peor piloto del día al ser último lugar.

En tanto, los pilotos del Cavallino Rampante fueron 18 y 19 en esta sesión libre, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton respectivamente en esos puestos. Aunque no entrega puntos esta sesión, los pilotos lo toman como una muestra de lo que podría ocurrir en pruebas futuras en este mismo día, y es que en punto de las 12:30 horas se disputarán las pruebas de clasificación para la carrera sprint.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También considera: Franco Colapinto seguirá como piloto de Alpine en 2026

OF