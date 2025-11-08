Después de la victoria de esta noche de Chivas ante Monterrey, el exjugador del Guadalajara, Demetrio Madero, destacó el funcionamiento del equipo dirigido por Gabriel Milito, ya que señaló que parece haber encontrado su mejor versión justo antes del inicio de la Liguilla.

“El rendimiento ha sido bastante bueno. Me parece que el equipo mantiene un funcionamiento sólido, con una idea de juego cada vez más clara. Se nota que los jugadores están entendiendo lo que el entrenador busca y eso se refleja en la manera en que controlan los partidos. De cara a la Liguilla, es fundamental mantener este nivel, porque es cuando los equipos deben llegar más fuertes”, señaló.

Además, hubo palabras de reconocimiento para los refuerzos del Rebaño, especialmente para Richard Ledezma y Armando González, quienes fueron figuras en la cancha.

“Los dos hicieron un gran partido. Ledezma mostró mucha personalidad y sigue confirmando por qué fue una incorporación tan importante. Se le ve con confianza y aporta equilibrio en momentos clave. En cuanto a la ‘Hormiga’, lo de él ya no sorprende: está pasando por un gran momento, con mucha determinación frente al arco. Su gol fue una muestra de su olfato y de su capacidad para aparecer cuando más se necesita. Ambos llegan a esta parte del torneo en un nivel muy alto”, destacó.

Por último, también se reconoció la labor de otros refuerzos, como Bryan González y Ledezma, subrayando su rápida adaptación y la importancia que han tenido en el esquema rojiblanco.

“Sí, sin duda, Ledezma y el ‘Cotorro’ han cumplido con creces como refuerzos. Ledezma le ha dado al equipo estabilidad y salida limpia desde el fondo, mientras que el ‘Cotorro’ ha sido un jugador muy constante, con gran lectura de juego y compromiso. Se integraron rápido y se convirtieron en piezas clave dentro del equipo. Si mantienen este nivel, pueden ser fundamentales para que Guadalajara llegue lejos en la Liguilla”, concluyó.

