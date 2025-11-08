F1: Lando Norris domina la clasificación en Brasil; Piastri y Verstappen quedan atrás

El británico Lando Norris (McLaren), actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, partirá desde la pole position este domingo en el Gran Premio de São Paulo, la vigesimoprimera cita de la temporada. Su compañero y principal contendiente por el título, el australiano Oscar Piastri, comenzará desde la cuarta posición.

Norris, de 25 años, logró su decimoquinta pole en la categoría —la sexta de la temporada— tras dominar la clasificación de este sábado. En la última ronda (Q3), el piloto de McLaren marcó un tiempo de 1:09.511 con neumáticos blandos en los 4.309 metros del trazado paulista, superando por 174 milésimas al novato italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y por 294 al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien saldrá tercero.

Piastri, segundo en el campeonato con 356 puntos —nueve menos que Norris—, se ubicó cuarto, a 375 milésimas del británico. Detrás de ellos, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en la general a 39 unidades, no pasó de la Q1 y arrancará desde la decimoquinta posición.

El debutante francés Isack Hadjar (RB) saldrá quinto, mientras que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) partirán desde los puestos 11 y 15, respectivamente, tras quedar fuera en la Q2.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá decimoctavo después de ser eliminado en la Q1. Por su parte, George Russell (Mercedes) ocupará la sexta posición en la parrilla, seguido por el neozelandés Liam Lawson (RB), completando así una destacada jornada para la escudería RB con ambos pilotos entre los siete mejores.

El británico Oli Bearman (Haas) saldrá octavo en una carrera programada a 71 vueltas —equivalentes a 305,9 kilómetros—, que comenzará a las 14:00 hora local (18:00 en España; 17:00 GMT). Desde la quinta fila partirán el francés Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), noveno y décimo en la clasificación.

