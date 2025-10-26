A pesar de los abucheos, de las órdenes de equipo y de los intentos de Oscar Piastri y Max Verstappen, esta tarde Lando Norris se colocó como líder del campeonato de pilotos al dominar de punta a punta el Gran Premio de México.

El piloto de McLaren inició en la pole position. En la arrancada, tuvo que defender la posición ante Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Verstappen. Aunque el monegasco de Ferrari logró colocarse momentáneamente en primer lugar, el británico recuperó su posición rápidamente y, a partir de ese momento, se dedicó a aumentar su ventaja sobre el resto de los competidores.

Con este resultado, Norris llega a 357 puntos en el campeonato y se coloca un punto por delante de su coequipero, Oscar Piastri, quien terminó en quinto lugar, por detrás de Oliver Bearman. Cuando parecía que podría superarlo, un Virtual Safety Car frenó sus aspiraciones.

En la carrera pasó poco. En la primera mitad de la carrera, el Gran Premio de México ofreció pocas emociones para los aficionados, más allá de un par de penalizaciones impuestas por control de carrera a Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Lo más interesante fue la lucha interna entre los pilotos de Mercedes, que por órdenes de equipo intercambiaron posiciones en dos ocasiones.

Max Verstappen, el otro contendiente al título de pilotos, sufrió durante todo el fin de semana con el agarre de los neumáticos, pero tuvo una actuación destacada al remontar dos puestos y terminar tercero para subirse al podio en la Magdalena Mixhuca.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, fue incapaz de reducir la distancia con Norris, pero se mantuvo en el segundo lugar de la carrera, con lo que refrenda la mejora que ha tenido su monoplaza.

La siguiente parada de la Fórmula Uno será en el circuito de Interlagos, en Brasil, el próximo 9 de noviembre.

SV