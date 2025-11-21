Lando Norris firmó este viernes una de las actuaciones más determinantes de su carrera al quedarse con la pole position para el Gran Premio de Las Vegas, un resultado que lo coloca en una posición inmejorable para seguir encaminándose hacia el título del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

En una sesión de clasificación marcada por la lluvia y la constante presencia de un asfalto húmedo, el piloto británico de McLaren demostró temple, precisión y control absoluto en un escenario donde cada error podía significar el final del intento.

Las condiciones climáticas fueron protagonistas desde la Q1. Aunque la lluvia no fue intensa, sí bastó para mantener el pavimento mojado durante las tres rondas, obligando a los equipos a ajustar estrategias y a los pilotos a manejar con extremo sigilo.

Bajo estas circunstancias, Norris destacó vuelta tras vuelta, imponiendo un ritmo sólido y evitando los deslizamientos que complicaron a varios contendientes. Su tiempo final lo colocó al frente de la parrilla, un logro crucial en su lucha por el campeonato.

Pero nada está decidido. Max Verstappen, su principal rival por la corona mundial, largará a su lado en la primera fila. El neerlandés, tricampeón del mundo, también sorteo con habilidad las zonas más resbalosas del circuito callejero del Strip y se aseguró una posición que promete una arrancada de alarido. La carrera tendrá tintes de batalla directa desde los primeros metros, un mano a mano que podría influir de manera significativa en el rumbo del campeonato.

La sorpresa de la noche la dio Carlos Sainz, quien, a bordo de su Williams, logró un inesperado tercer lugar. El español fue consistente en la Q1, la Q2 y la Q3, aprovechó cada oportunidad en condiciones cambiantes y terminó firmando una clasificación que nadie tenía en el radar. Su desempeño fue uno de los puntos más altos de la jornada.

Oscar Piastri, compañero de Norris y otro contendiente en la pelea por puntos importantes, solo pudo asegurar el quinto lugar tras una sesión complicada en la que no encontró el mismo ritmo que el británico.

El Gran Premio de Las Vegas arrancará este sábado a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Con el título en juego, un circuito exigente y dos rivales directos en la primera fila, la cita nocturna en Nevada promete ser una de las más dramáticas y emocionantes del calendario.

