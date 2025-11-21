Viernes, 21 de Noviembre 2025

Lando Norris conquista la pole en Las Vegas y da un golpe clave rumbo al título

El piloto de McLaren arrancará primero, pero a su lado estará Max Verstappen, que aún tiene posibilidades de ser campeón

Por: Javier Robles

Lando Norris es primero en la clasificación de pilotos con 390 puntos. AP/J. Locher

Lando Norris firmó este viernes una de las actuaciones más determinantes de su carrera al quedarse con la pole position para el Gran Premio de Las Vegas, un resultado que lo coloca en una posición inmejorable para seguir encaminándose hacia el título del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. 

En una sesión de clasificación marcada por la lluvia y la constante presencia de un asfalto húmedo, el piloto británico de McLaren demostró temple, precisión y control absoluto en un escenario donde cada error podía significar el final del intento.

Las condiciones climáticas fueron protagonistas desde la Q1. Aunque la lluvia no fue intensa, sí bastó para mantener el pavimento mojado durante las tres rondas, obligando a los equipos a ajustar estrategias y a los pilotos a manejar con extremo sigilo. 

Bajo estas circunstancias, Norris destacó vuelta tras vuelta, imponiendo un ritmo sólido y evitando los deslizamientos que complicaron a varios contendientes. Su tiempo final lo colocó al frente de la parrilla, un logro crucial en su lucha por el campeonato.

Pero nada está decidido. Max Verstappen, su principal rival por la corona mundial, largará a su lado en la primera fila. El neerlandés, tricampeón del mundo, también sorteo con habilidad las zonas más resbalosas del circuito callejero del Strip y se aseguró una posición que promete una arrancada de alarido. La carrera tendrá tintes de batalla directa desde los primeros metros, un mano a mano que podría influir de manera significativa en el rumbo del campeonato.

La sorpresa de la noche la dio Carlos Sainz, quien, a bordo de su Williams, logró un inesperado tercer lugar. El español fue consistente en la Q1, la Q2 y la Q3, aprovechó cada oportunidad en condiciones cambiantes y terminó firmando una clasificación que nadie tenía en el radar. Su desempeño fue uno de los puntos más altos de la jornada.

Oscar Piastri, compañero de Norris y otro contendiente en la pelea por puntos importantes, solo pudo asegurar el quinto lugar tras una sesión complicada en la que no encontró el mismo ritmo que el británico.

El Gran Premio de Las Vegas arrancará este sábado a las 22:00 horas, tiempo del centro de México. Con el título en juego, un circuito exigente y dos rivales directos en la primera fila, la cita nocturna en Nevada promete ser una de las más dramáticas y emocionantes del calendario.

Parrilla de salida

  1. Lando Norris / McLaren
  2. Max Verstappen / Red Bull
  3. Carlos Sainz / Williams
  4. George Russell / Mercedes
  5. Oscar Piastri / McLaren
  6. Liam Lawson / RB
  7. Fernando Alonso / Aston Martin
  8. Isack Hadjar / RB
  9. Charles Leclerc / Ferrari
  10. Pierre Gasly / Alpine
  11. Nico Hulkenberg / Kick Sauber
  12. Lance Stroll / Aston Martin
  13. Esteban Ocon / Haas
  14. Oliver Bearman / Haas
  15. Franco Colapinto / Alpine
  16. Alex Albon / Williams
  17. Kimi Antonelli / Mercedes
  18. Gabriel Bortoleto / Kick Sauber
  19. Yuki Tsunoda / Red Bull
  20. Lewis Hamilton / Ferrari
     

