La tercera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas dejó más dudas que certezas. En medio de una pista húmeda desde el inicio y una lluvia persistente en los minutos finales, George Russell se impuso como el más rápido en el Circuito Callejero del Strip, marcando un tiempo que nadie pudo igualar antes de que el clima alterara por completo el desarrollo del entrenamiento.

El británico de Mercedes aprovechó los primeros compases de la sesión, cuando aún era posible rodar con relativa estabilidad, para colocar una vuelta sólida que lo colocó en la cima. Ese registro resultó inalcanzable cuando la lluvia comenzó a incrementar su intensidad, complicando la adherencia y obligando a los pilotos a adoptar una conducción más conservadora.

Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo y monarca vigente, vivió una sesión frustrante. El neerlandés intentó mejorar su vuelta en los últimos instantes, pero el incremento de la lluvia lo dejó sin margen para atacar. Aun así, su rendimiento temprano lo mantuvo en la segunda posición del clasificador, demostrando nuevamente que su consistencia suele imponerse incluso en condiciones adversas.

Quien sorprendió gratamente fue Alex Albon, de Williams, al colocarse en la tercera posición. El piloto anglotailandés aprovechó la ventana inicial en la que la pista aún ofrecía cierta tracción para marcar un tiempo competitivo, confirmando el buen ritmo que Williams ha mostrado ocasionalmente en trazados urbanos.

El caos meteorológico afectó de manera particular a los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes terminaron relegados a los puestos 19 y 20. Sin embargo, estos resultados no reflejan el verdadero potencial del equipo de Woking, ya que ninguno de los dos pudo completar un giro competitivo antes de que la pista se volviera prácticamente ingobernable, por lo que sus tiempos deben interpretarse con cautela.

Así, la FP3 de Las Vegas se convirtió en un anticipo de lo impredecible que puede ser la jornada en Nevada. Con la clasificación a unos minutos de comenzar, los equipos se apresuran a ajustar estrategias y rezar por una ventana de clima más estable. Las condiciones cambiantes prometen una clasificación llena de sorpresas en el corazón luminoso del Strip.

MF